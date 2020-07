Suche nach Vermisstem auf Usedom: Dieser Mann meldete das verwaiste Fischerboot

Warthe/Wolgast

Am Montag wurde die Suche nach dem vermissten Fischer im Bereich des Hafens Warthe und den angrenzenden Wasserflächen im Lieper Winkel fortgesetzt. Der 52-jährige Mann wird seit Samstagabend vermisst.

Boot kreiste auf dem Achterwasser

Entdeckt hatte das verwaiste Fischerboot am späten Samstagabend Ulrich Wiese aus Warthe-Ausbau. „Wir saßen gegen 21.30 Uhr mit unseren Urlaubern im Wintergarten und wollten den Sonnenuntergang genießen. Ich schaute übers Wasser und sah ein Boot, was sich in einem Radius von 50 bis 100 Metern immer wieder drehte. Peu á peu kam es immer dichter zur Hafenseite. Da konnte etwas nicht stimmen. Mit dem Fernglas entdeckte ich dann, dass sich niemand auf dem Boot befindet“, berichtet der 71-Jährige. Er habe daraufhin den örtlichen Fischer Bernd Bialowons informiert. Beide fuhren mit dem Boot raus.

Was Ulrich Wiese vermutete, bestätigte sich. „Das Boot war leer. Neben einer Kiste Würmer lagen noch die Aalschnüre“, sagt Wiese. Sie schleppten das Boot an die Anlegestelle, während der Sohn von Fischer Bialowons die Polizei informierte. Die konnte anhand der Bootsnummer feststellen, dass es aus Ückeritz stammt. Seitdem läuft die Suche.

Einsatz von Tauchern war geplant

Am Sonntag war ein Großaufgebot im Einsatz. Am Montag kamen unter anderem das Streifenboot „Breitling“ und das Schlauchboot „MV 7“ zum Einsatz, wie Robert Stahlberg, Sprecher der Wasserschutzpolizei MV, am Montag informiert.

Der Polizeihubschrauber (Eurocopter EC-135) Merlin 01 der Landespolizei MV Quelle: Tilo Wallrodt

Für die Suche waren zunächst auch die Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund und der Bereitschaftspolizei Schwerin angekündigt, die zunächst abgesagt wurde. Stahlberg begründete das mit einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. „Wir haben uns deshalb entschieden, die Suche nur mit den beiden Booten fortzusetzen.“ Am Nachmittag wurde das Wetter besser, so dass die Taucher aus Stralsund doch noch zum Einsatz kamen. Unterstützung bekamen sie aus der Luft – der Polizeihubschrauber aus Laage kreiste über dem Achterwasser.

80 Quadratkilometer abgesucht

Bereits am Sonntag waren die Polizeikräfte bei der Suche von 9 bis 13.30 Uhr von zahlreichen Feuerwehren und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit dem Seenotrettungsboot „Hecht“ unterstützt worden. Eine Fläche von etwa 80 Quadratkilometern wurde abgesucht – ohne Erfolg. Um 13.30 Uhr mussten die Suchmaßnahmen aufgrund der Witterung unterbrochen werden, denn Gewitter kam auf.

Ab 14.30 Uhr wurde die Suche durch Kräfte der Wasserschutzpolizei Wolgast mit dem Polizeiboot „Breitling“ und der Ückeritzer Feuerwehr mit dem Schlauchboot fortgesetzt. An Bord des Schlauchbootes wurde ein Personenspürhund der Rettungshundestaffel des Landkreises Vorpommern-Rügen eingesetzt. Eine veranlasste Handyortung erbrachte keine weiteren entscheidenden Hinweise.

Wassertiefe von ungefähr drei Metern

Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast bei der Suche nach einem vermissten Fischer im Achterwasser vor Warthe. An der Seite befindet sich ein Side-scan sonar (SSS) zur Unterstützung bei der Suche. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Henrik Nitzsche