Wolgast

Kein Happy End für den Wolgaster Tierpark: Von dem Silberfuchs, der während des Sturms am letzten Januarwochenende aus Tierpark ausgebüxt war, fehlt weiter jede Spur. Inzwischen, so war gestern im Tierpark zu erfahren, gebe es kaum noch Hoffnung, das Tier wiederzubekommen.

Während drei Silberfüchse wieder sicher untergebracht werden konnten, hatte sich das vierte Tier der Gruppe weit vom Tannenkamp entfernt. Erst war es im Wolgaster Gewerbegebiet Am Fuchsberg und zuletzt nahe Rubenow gesichtet worden.

Drei Tiere konnten wieder eingefangen werden

Eine etwa 20 Meter hohe, direkt vor ihrer Anlage stehende Fichte hielt dem Sturmtief vor zwei Wochen nicht stand. Sie beugte sich unter der enormen Windlast immer weiter zur Seite, bis ihre Wurzeln schließlich nachgaben und der tonnenschwere Flachwurzler über dem Fuchs-Domizil zu Boden ging.

Die Tiere nutzten die Gelegenheit, um auszubüxen. „Nur einer der vier saß ganz entspannt in der kaputten Anlage und ließ sich leicht dazu überreden, in die Hütte zu gehen“, schilderte Mirko Daus, der Leiter des Tierparks damals der OZ. „Die anderen hatten sich am Eingangsbereich zusammengerudelt und es sich auf einem Erdhaufen bequem gemacht.“

Ein Tier sei nicht mehr einzufangen gewesen und sei in Richtung Gewerbegebiet geflüchtet. Einige Tage später sei es in Rubenow gesichtet worden. Mit der Nahrungssuche werde der Streuner in der Region problemlos klarkommen: „Es handelt sich ja eigentlich um einen Rotfuchs, nur dass er ein schwarz-silbriges Fell hat.“

Von Tom Schröter