Schausteller Robert Gormanns war schon oft beim Fischerfest in Greifswald-Wieck dabei. Der 38-jährige Familienvater führt das Unternehmen in fünfter Generation. Auch seine beiden großen Söhne machen mit. Seine Frau Natascha brachte das dritte Kind am Montag in Greifswald zur Welt.