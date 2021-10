Summerschool im Forst bei Buddenhagen

Buddenhagen

Zoe Rapella aus Bremen war begeistert von der waldreichen Gegend um Wolgast. Die 28-Jährige ist im 5. Semester Studentin der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und hat im Dauerwald von Eckhard Wenzlaff im Bereich Buddenhagen zusammen mit Kommilitonen einen ein Hektar großen Baumbestand aufgenommen. Per GPS.

Bäume werden erfasst und vermessen

Marteloskop nennt sich das Ganze. Auf der Waldfläche werden alle Bäume ab einem bestimmten Brusthöhendurchmesser erfasst, vermessen und fortlaufend nummeriert. Zusätzlich wurden für jeden Baum die ökonomischen sowie ökologischen Parameter aufgenommen.

Professor Martin Guericke aus dem Fachbereich für Wald und Umwelt hat die angehenden Forstingenieure angeleitet und genau beobachtet. Seine Studentinnen und Studenten mussten alle Tätigkeiten, alle Handgriffe ganz genau dokumentieren. „Es muss später nachvollziehbar sein, warum entschieden wurde, dass der eine Baum weiter leben darf, während ein anderer entnommen wird. Es geht um die Entwicklung zukunftsfähiger Waldstrukturen“, erklärt er.

Projekt im Privatwald

Deshalb findet alljährlich eine Summerschool statt, für die Wenzlaff als privater Waldbesitzer seine Flächen zur Verfügung stellt. In diesem Jahr haben 15 Studentinnen und Studenten aus Eberswalde, Göttingen, Tharandt und Rottenburg das Angebot angenommen.

Rapella absolviert zum zweiten Mal ein Praktikum im Rahmen der Summerschool. „Näher am Wald als hier kann man nicht sein“, sagt die junge Frau, die bereits ein Modedesign-Studium hinter sich hat. „Aber als ich fertig war, habe ich gemerkt, dass es mich nicht zufriedenstellt. So nachhaltig die Klamotten auch hergestellt sind, ist es am Ende doch nur Rohstoffvergeudung. Denn niemand braucht laufend neue Kleidung. Aber das Thema Nachhaltigkeit hat mich nicht mehr losgelassen. Und hier, in der Forstwirtschaft, da bin ich angekommen“, schwärmt sie.

Prof. Dr. Martin Guericke leitet an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung den Fachbereich Wald und Umwelt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Hinter dem Marteloskop verbirgt sich das genaue Betrachten der ausgezeichneten Bäume. Mithilfe von Simulationsprogrammen können auf der Übungsfläche verschiedenste waldbauliche Strategien und Konzepte erprobt und deren ökologische und ökonomische Folgen betrachtet werden. „Man kann in alle Richtungen mit allen Konsequenzen denken“, erklärt Prof. Dr. Guericke.

Herausforderung für Studenten

Dass er mit den Lernenden im Dauer(misch)wald bei Buddenhagen sein kann, bezeichnet er als Glücksfall. Es gebe dort zahlreiche natürliche Baumarten, vor allem Laubbäume, die ausschließlich durch Naturverjüngung – unter den großen Bäumen wachsen junge Bäume von allein nach – entstanden sind. Diese Alters-, Höhen- und auch Dickenmischung fordere die Studierenden heraus, bei der Waldbewirtschaftung die richtige Entscheidung zu treffen.

Kein Kahlschlag im Dauerwald

Eckhard Wenzlaff sagt, dass auch der Dauerwald ein Nutzwald sei, der Holz produzieren soll. „Aber im Gegensatz zum oft noch in der Landesforst vorhandenen Altersklassenwald produziert ein Dauerwald besonders gutes und vielseitiges Holz. Hier werden Bäume einzeln entnommen, Kahlschlag gibt es bei uns nicht“, wirbt er für sein Eigentum, das er im Interesse des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit in eine Stiftung überführt hat, wie er erklärt.

Deshalb freue ihn auch, wie er sagt, dass sich jüngst Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) dazu bekannt habe, dass die Landesforstverwaltung künftig auch nach dem Prinzip des Dauerwaldes arbeiten wolle. „Die angehenden Forstingenieure werden später einmal diese Entscheidung gut heißen“, ist er überzeugt.

Von Cornelia Meerkatz