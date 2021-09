Super-September auf Usedom: Das sind die Gründe für die vielen Urlauber

Koserow/Zinnowitz

Der schöne Sommer scheint auf Usedom nicht enden zu wollen. Die Sonne strahlt, der „Goldene Oktober“ ist im Anmarsch und zwischen Küste und Achterland tummeln sich immer noch Tausende Urlauber. Doch woran liegt es, dass jetzt noch so viele Menschen unterwegs sind? Immerhin sind keine Ferien und in anderen Ländern gibt es noch höhere Temperaturen und eine Sonnengarantie.

Urlauber, die im Frühjahr nicht durften, kommen jetzt an die Küste

„Es spielt ein gewisser Nachholeffekt mit rein, dass jetzt mehr Urlauber auf Usedom unterwegs sind“, erklärt Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres durfte aufgrund der landesweiten Corona-Verordnungen niemand auf die Insel Usedom reisen. Und diese Zeit wollen die Urlauber jetzt scheinbar nachholen. „Die Gäste, die normalerweise im Frühjahr gekommen wären, um aktiv in der Natur zu sein, steuern jetzt im Spätsommer und Herbst die Insel an. Sie setzen nicht auf Badeurlaub, sondern auf Wellness und Gesundheit“, so Steuer.

Lange Autoschlangen zeugen immer davon, dass es auf der Insel immer noch relativ voll ist. Quelle: Stefan Sauer

Für die kommenden Monate sieht Steuer eine Fortsetzung der positiven Übernachtungszahlen. „Ich denke, dass auch der Oktober und November stärker ausfallen werden als in den vergangenen Jahren. Ich glaube nicht, dass es weitere coronabedingte Schließungen in der Tourismusbranche geben wird. Für Usedom ist dies eine unheimliche Chance, auch in den scheinbar tristeren Monaten wie November zu zeigen, was man hier erleben kann. Die Nachsaison hat einen immer größeren Reiz.“

Mit entsprechenden Kampagnen möchte die UTG in den kommenden Monaten zeigen, wie schön die Zeit sein kann. Im Fokus der Marketingaktion liegen Natur, Wellness und Gesundheit.

Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit der Pferdekutsche – es gibt viele Möglichkeiten, die Insel zu erkunden. Quelle: Stefan Sauer

Angebote für die Herbstmonate wurden geschaffen

„Der September ist generell unser drittstärkster Umsatzmonat im Jahr“, erklärt Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetel-Hotels. Auf der einen Seite liegt dies an den Angeboten, die nach dem Sommer gemacht werden. Er führt dabei zum Beispiel das Usedomer Musikfestival an, welches Tausende Gäste auf die Insel lockt. Auf der anderen Seite buchen die Gäste spontan gerne ihren Urlaub, wenn das Wetter passt.

Ein Großteil der Ferienwohnungen ist noch bis tief in den September hinein belegt. Quelle: Stefan Sauer

Seelige-Steinhoff sieht anhand der Zahlen, dass die Auslastung im September höher als in den vergangenen Spätsommern war. Allerdings stehen die touristischen Unternehmen durch die fast 300-tägige-Corona-Schließung vor einer großen Herausforderung.

„Den verloren gegangenen Umsatz können wir nicht automatisch durch höhere Preise auffangen. Jedes Unternehmen in der Tourismusbranche hat viele Mitarbeiter verloren, die jetzt in scheinbar sicheren Branchen arbeiten. Wenn wir die Preise für die Zimmer anheben, aber die Dienstleistungen nicht mehr geben können, wird uns dies auf die Füße fallen“, erklärt er. Der Seetel-Chef rechnet damit, dass es noch mehrere Jahre dauern wird, bis alle Kredite abgezahlt sind, die durch die Zwangsschließungen aufgenommen werden mussten.

Mehr Attraktionen auf der Insel Usedom

„Schon der vergangene September hatte 23 Prozent mehr Übernachtungen als noch im Jahr 2019“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann. Er führt das unter anderem auf die unsichere Corona-Reiselage im Ausland zurück. „Den Menschen ist es hier wichtig, dass sie die Natur unbeschwert genießen können.“ Weitere Anziehungspunkte in diesem Jahr seien außerdem der Baumwipfelpfad, der Kur- und Heilwald sowie die Koserower Seebrücke. „In diesem Jahr gibt es gleich mehrere neue Attraktionen zu entdecken“, sagt er.

Zu den neusten Attraktionen auf der Insel Usedom gehört die Seebrücke in Koserow. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Mehr Menschen mit dem eigenen Fahrrad unterwegs

„Man spürt, dass die Leute im Frühjahr mehr Fahrräder gekauft haben und nun damit unterwegs sind“, sagt Fahrradverleiher Fred Kruggel aus Zinnowitz. Dementsprechend hoch ist auch das Reparatur-Aufkommen in der Werkstatt. Geplatzte Schläuche, defekte Kugellager und so weiter sind an der Tagesordnung.

Doch damit gehen die Probleme schon los. „Durch die Corona-Krise sind die Lieferketten teilweise unterbrochen. Die Hersteller aus Fernost hatten Probleme mit der Produktion, da die Werke geschlossen waren. Vor Ort müssen wir die Kunden vertrösten, dass eine Reparatur auch schon ein paar Tage in Anspruch nehmen kann. Die Ursachen dafür liegen aber nicht bei uns“, so Kruggel.

Mehr Übernachtungen auf dem Campingplatz

Dieser Urlauber ist mit einem VW T1 unterwegs. Quelle: Stefan Sauer

Auch auf den Campingplätzen der Insel gibt es einen ungebrochenen Ansturm auf die Plätze. Wie der Eigenbetrieb Karlshagen, welcher den Campingplatz des Ortes bewirtschaftet, auf Nachfrage erklärt, waren es bereits im vergangenen Jahr 46 Prozent mehr Übernachtungen im September als im Zeitraum davor.

Auch dieses Jahr gehen die Touristiker davon aus, dass die Werte aus dem Vorjahr mit mehr als 10 000 Übernachtungen geknackt werden. Die Gründe für den Anstieg dürften ähnlich sein wie bei den Hoteliers und Ferienwohnungsvermittlern: Die Gäste verreisen häufiger durch das eigene Land, statt in den Flieger zu steigen.

Von Hannes Ewert