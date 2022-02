Swine-Tunnel in Swinemünde: Millionen-Klagen anhängig

Swinemünde

Wann fahren die ersten Autos durch den Swine-Tunnel – und: wie teuer wird das Bauwerk tatsächlich? Das Millionen-Projekt wird in Swinemünde bereits zum Geschäft für Buchmacher und darauf werden Wetten abgeschlossen. Die Prognose der Buchmacher: Für am wahrscheinlichsten wird eine Inbetriebnahme des Tunnels Ende Januar 2023 gehalten. Der Kurs für ein solches Szenario schwankt um 1,75. Höher fällt der Gewinn aus, wenn darauf gesetzt wird, dass bis Ende 2022 Autos durch den Tunnel fahren können. Ein noch viel höherer Kurs, nämlich 7,50, steht für die Fertigstellung im Oktober diesen Jahres.

Bauausführer macht Millionen-Forderung geltend

Von den Buchmachern zu den Fakten: Fest steht, dass die Bauarbeiten im Verzug sind. Die Stadt hat offiziell einer 30-tägigen Terminverschiebung zugestimmt (die OZ berichtete). Andere Anträge des Auftragnehmers, der beantragt hat, den für September diesen Jahres geplanten Abschluss der Bauarbeiten auf Januar 2023 zu verschieben, werden derzeit geprüft. Inzwischen tauchten in den Medien bereits Informationen über Mehrkosten in Höhe von mehreren Millionen auf, die durch Bauverzögerungen verursacht wurden. In dem Zusammenhang gab Stadtpräsident Żmurkiewicz zu, dass der Auftragnehmer mehrere Forderungen in Höhe von über 5 Millionen Złoty eingereicht habe. Die meisten seien abgelehnt worden. „Zwei Klagen in Höhe von 2,39 Millionen Złoty sind anhängig.“

Antrag auf Offenlegung der Kosten abgeschmettert

Deshalb stellte Stadtrat Wiesław Góreczny einen Antrag, den Präsidenten zu verpflichten, detaillierte Informationen über den Baufortschritt und die Investitionskosten vorzulegen. Leider wurde er nicht berücksichtigt.„Wir sind überrascht, dass der Antrag nicht geprüft wurde. Ganz Polen schaut auf uns, die Einwohner haben das Recht zu erfahren, was auf der Tunnelbaustelle passiert, zumal bereits Wetten darauf angenommen werden, wann die Investition abgeschlossen sein wird“, kommentiert Jan Borowski, Vorsitzender der Ratsmitglieder der Bürgerkoalition.

Stadt muss 15 Prozent der Investitionskosten tragen

Die Stadtverwaltung ist sich indes im Klaren darüber, dass durch die aktuelle Lohnerhöhung, den steigenden Materialpreisen und auch der Inflation die Kosten für den Tunnelbau steigen können. So beinhaltet der dafür geschlossene Vertrag einen so genannten Valorisierungsmechanismus, das heißt, eine mögliche Erhöhung des Vertragswerts. Die Mittel dafür sind im städtischen Haushalt gesichert. Darüber hinaus gibt es eine „Notfallreserve“, die bei Bedarf freigeschaltet werden kann. Ob das reichen wird, weiß derzeit allerdings niemand. Die Stadt muss bis zu 15 Prozent der Investitionskosten tragen, laut Finanzierungsplan etwa 900 Millionen Złoty. Der Rest wird mit EU-Mitteln finanziert.

Trotz Verzögerung und drohender Mehrkosten verbreitet Swinemündes Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz Optimismus. Die Arbeiten würden voranschreiten und es gebe aktuell keine größeren Probleme auf der Baustelle, versichert er. „Am 23. Januar waren bereits 85 Prozent aller Konstruktionen fertiggestellt. Dies sind Elemente für die Fahrbahnplatte und Deckenplatten. Die Tunnel-Bohrmaschine ist demontiert und wird an den Hersteller zurückgeschickt. Es werden derzeit ein Gebäude für das Tunnelbedienungszentrum, die Zufahrtsstraßen und weitere Infrastruktur gebaut. Wir einigten uns darauf, die Frist für den Abschluss der Investition um 30 Tage zu verlängern. Der Auftragnehmer reichte einen Antrag für 119 Tage ein, das heißt bis zum 15. Januar. Seine Anträge müssen noch ergänzt werden “, so Żmurkiewicz. Nach Ansicht vieler Stadträte, könnte die Frist erneut verlängert werden.

Streit um Verkehrsführung in der Stadt nach Tunnelöffnung

Im Schatten des Tunnelbaus bricht noch ein anderer Streit vom Zaun – um die Verkehrsführung in der Stadt nach Öffnung des Tunnels. Es geht um Entlastung. Die Behörden von Swinemünde haben drei Varianten angeboten: Die konservative folgt dem Motto „Alles bleibt beim Alten“. Eine weitere sieht moderate Einschränkungen für den Autoverkehr, sinnvoll ausgewählte No-Go-Zonen und Pufferparkplätze sowie den Ausbau von Rad- und Fußwegen und des öffentlichen Nahverkehrs vor. Damit sollen ein weiterer Anstieg der Abgasemissionen verhindert werden. Zudem gibt es eine einwohnerorientierte Variante: Der Autoverkehr wird aus dem Zentrum und dem Küstenviertel ausgeschlossen, Ausbau von Fahrradwegen, Vereinfachungen im Fußgängerverkehr.

Trotz vieler Beratungen wurde bis heute jedoch keine Option ausgewählt. Kommentar von Joanna Agatowska, Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Stadtrat: „Ich persönlich bin froh, dass sich der Termin für die Tunnelinbetriebnahme verschiebt, da die Stadt einfach nicht auf seine Eröffnung vorbereitet ist.

Ich erwähne nicht mal, den Mangel an Parkplätzen, den verzögerten Umbau der Grunwaldzka-Straße und das Fehlen eines vorgeschlagenen Busverkehrs als alternative Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen. Die Stadtverwaltung mag immer noch so tun, als gäbe es kein Problem und es keine Probleme geben wird, aber wie man sieht, brauen sich gigantische Probleme zusammen.“

Von Radek Jagielski