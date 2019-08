Swinemünde

Eine Fähre, die täglich zwischen Swinemünde und Wolin pendelt, rammte am Mittwoch eine Kaimauer. Dabei stürzten 16 Personen einer deutschen Reisegruppe aus Wiesbaden. Drei von ihnen wurden schwer verletzt, eine ältere Frau brach sich das Handgelenk. Die Gruppe mit insgesamt 36 Personen an Bord war auf dem Weg nach Wolin. Laut Augenzeugen verfehlte der Kapitän die Anlegestelle um etwa 20 Meter und manövrierte das Schiff dann zurück zur eigentlichen Position. Dabei nahm er so viel Fahrt auf, dass das Schiff die Kaimauer rammte. Laut Augenzeugen war der Ruck so groß, dass sogar Autos versetzt wurden. Die deutschen Urlauber fuhren mit der nächsten Fähre zurück, setzten die Urlauberin am Krankenhaus in Wolgast ab und schauten sich dann Greifswald an. Ein Klinik-Sprecher bestätigte, dass sich der Vorfall zugetragen hat. Das Schiff setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Von Hannes Ewert