Swinemünde: Ab Montag wird riesige Fliegerbombe unschädlich gemacht

Die Vorbereitungen für das Entschärfen der „Tallboy“, der größten jemals in Polen gefundenen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, sind abgeschlossen. Der Blindgänger liegt am Grund des Piastowski-Kanals in der Nähe der Fährüberfahrt „Karsibór“ in Swinemünde. Die Neutralisierung soll vom 12. bis 16. Oktober stattfinden. Während dieser Zeit wird es Behinderungen des Schiffs- und Autoverkehrs in der Region geben. Die Behörden appellieren auch an deutsche Autofahrer, eine Fahrt durch Swinemünde auf dem Weg ins polnische Landesinnere zu vermeiden.

Abwurf einer britischen Tallboy-Bombe im Jahr 1944. Quelle: Imperial War Museum/Public Domain

Fährverbindung nach Karsibór geschlossen

„Während der Neutralisierung der Tallboy wird die Fährverbindung Karsibór geschlossen und die Fahrt durch Swinemünde sehr schwierig sein. Autofahrer sollten eine alternative Route über die Grenzübergänge Kołbaskowo-Pommellen und Lubieszyn-Linken wählen“, sagt Jatosław Jaz, Pressesprecher des Swinemünder Stadtpräsidenten.

Beispielloses Ausmaß

Das Ausmaß der Bombenentschärfung ist beispiellos. Die Vorbereitungen dauerten fast ein Jahr. Pioniere der 8. Flottille der Küstenverteidigung warteten, bis der Boden in der Nähe der Bombe von anderen Blindgängern befreit war. Davon gab es jede Menge. Innerhalb von 200 Metern Entfernung von Tallboy wurden Bomben und Geschosse mit etwa drei Tonnen TNT gefunden.

Weitere Fährverbindung in der Innenstadt

Während eines Treffens des Krisenmanagement-Teams wurde vereinbart, dass die Fähre „Karsibór“ vom 12. bis 16. Oktober zwischen 7 und 17 Uhr nicht fährt. Dafür wird eine zweite Fährverbindung in der Innenstadt in Betrieb genommen. Es werden dort die Fähren „Bielik“ und „Karsibór“ pendeln. Sie werden Bewohner und Touristen mit ihren Fahrzeugen bedienen. Täglich von 9 Uhr bis spätestens 17 Uhr wird die Brücke zur Insel Kaseburg gesperrt.

Für die Zeit der Entschärfung ist eine tägliche Evakuierung von 750 Einwohnern eingeplant. Die Bevölkerung wird mit Bussen zu Sporthallen und Gemeindezentren transportiert. „Tallboy“ wird von Spezialisten der Minentauchergruppe neutralisiert, die Teil des 12. Minensuch-Geschwaders ist. Es wurde festgelegt, dass die Bombe vor Ort unschädlich gemacht wird.

Sprengstoff soll ausgebrannt werden

„Es wird die sogenannte Sprengstoffausbrennungsmethode angewendet. In ähnlicher Weise wurden bereits mehrere Bomben aus dem Piastowski-Kanal neutralisiert“, erklärt Oberstleutnant Grzegorz Lewandowski, Pressesprecher des 8. FOW in Swinemünde.

Bombe liegt in zehn Meter Tiefe

„Tallboy“ liegt in zehn Meter Tiefe. Er ist teilweise mit Schlamm bedeckt. Taucher müssen die Zünder freilegen, was bedeutet, dass sie unter der Bombe graben müssen. Später werden die Minensucher Ladungen installieren, die den Sprengstoff ausbrennen. Sollte das nicht gelingen, und der Sprengstoff nicht vollständig ausbrennen, wird die Bombe in die offene Ostsee transportiert und dort gesprengt. Unabhängig davon bleibt aber immer das Risiko, dass „Tallboy“ noch an Ort und Stelle explodiert.

Gigantische Sprengkraft

Die Fliegerbombe „Tallboy“ wiegt fast 5400 Kilogramm. Im Innern befinden sich 2400 Kilogramm Sprengstoff mit erhöhter Wirksamkeit, der fast 3600 Kilogramm TNT entspricht. Bomben dieser Art wurden von der Royal Airforce verwendet, um strategische Ziele zu zerstören. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs warfen britische Piloten 14 Bomben dieser Art auf das in Swinemünde stationierte deutsche Kriegsschiff „ Lützow“. Nicht alle haben das Ziel getroffen.

