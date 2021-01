Swinemünde: Boykott-Kampagne des Einzelhandels findet kaum Resonanz

Swinemünde

Die Ende Dezember in Polen eingeführten Corona-Beschränkungen wurden bis Ende Januar verlängert. Unternehmer in Polen kündigten an, dass sie nach den Winterferien, also nach dem 17. Januar, ihre Restaurants, Hotels, Eisbahnen und Geschäfte dennoch wieder öffnen werden. Im Internet wurde die landesweite Kampagne #otwieraMY (#WIRöffnen) gestartet, die Unternehmer dazu aufruft, die erweiterten Beschränkungen zu boykottieren.

Bisher gibt es in Swinemünde keine offiziellen derartigen Erklärungen. Lediglich ein Restaurant kündigte an, seine Türen nach dem 17. Januar zu öffnen. Viele Unternehmer befürchten Strafen bei Verstoß gegen die Verbote und den Verlust der vom Staat erhaltenen Hilfe.

Von Radek Jagielski