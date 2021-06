Swinemünde: Darum häufen sich Beschwerden über E-Roller-Fahrer

Swinemünde

Auf den Straßen von Swinemünde sind immer mehr Elektroroller zu sehen. Noch vor ein paar Jahren waren E-Roller nur bei lokalen Verleihen erhältlich. Heute ist Swinemünde ein attraktiver Markt für globale Unternehmen. In der Sommersaison sind Elektroroller besonders bei Touristen beliebt. Die Fahrt damit zählt allerdings nicht zu den billigsten. Der Start kostet 6 Zloty, was nur für eine 10-minütige Fahrt reicht.

In der Sommersaison erhält die Swinemünder Polizei viele Beschwerden über unvorsichtiges Fahren mit E-Scootern oder E-Rollern. Vielleicht wird es in dieser Saison besser sein. In Polen wurden neue Vorschriften erlassen, die die Fahrt mit Rollern auf öffentlichen Straßen regeln.

Befindet sich eine Radspur oder ein Radweg auf der Straße, so ist mit einem E-Roller dort zu fahren. Der Fahrer muss auch Passanten ausweichen. Mit einem E-Roller ist es erlaubt, im Straßenverkehr nur bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h zu fahren. Und das Wichtigste: Das Fahren mit einem E-Roller auf dem Bürgersteig darf nur in Ausnahmefällen erfolgen. Dies gilt für Situationen, in denen es keine Fahrradspur auf der Straße gibt und auf der Straße eine Geschwindigkeit von mehr als 30 km / h gilt. Außerdem muss ein E-Roller-Fahrer am Fußgängerübergang absteigen.

Die maximal zulässige Geschwindigkeit des Elektrorollers auf der Straße beträgt 20 km / h, auf dem Bürgersteig muss sie jedoch dem Tempo der Fußgänger entsprechen.

Nach den neuen Regelungen darf ein E-Roller nicht von Kindern unter 10 Jahren genutzt werden. Eine Ausnahme sind „Wohnbereiche“. Personen zwischen 10 und 18 Jahren dürfen mit einem solchen Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr fahren, sofern sie im Besitz einer Fahrradkarte oder eines Führerscheins der Klassen AM, A1, B1 oder T sind.

Von Radek Jagielski