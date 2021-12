Swinemünde: Darum müssen Trauerzüge die Straße queren

Swinemünde

Die Inbetriebnahme der östlichen Umgehungsstraße von Swinemünde erweist sich für Autofahrerinnen und Autofahrer von großem Vorteil. Dadurch können sie die Fahrt von der Fähre „Karsibor“ ins Stadtzentrum verkürzen. Nach der Tunnelöffnung im Jahr 2023 soll die Umgehungsstraße den Touristenverkehr zu Hotels im östlichen Teil des Küstenviertels leiten.

Die neue Straße ist knapp 1,3 Kilometer lang. Sie führt von der Daszynskiego-Straße über die Steyerazur-Karsiborska-Straße. Auf der gesamten Länge der Straße sind auf beiden Seiten zwei Meter breite Bürgersteige angelegt worden. Außerdem entstanden Radwege, Fußgängerüberwege und Bushaltestellen.

So weit, so gut. Allerdings stellte sich heraus, dass die Lösung eines Problems nun ein anderes Problem hervorgerufen hat. Beim Entwurf der Umgehungsstraße war eine Teilung des städtischen Friedhofs in zwei Areale unumgänglich. Früher waren der alte und der neue Teil der Nekropole durch eine wenig befahrene Schotterstraße getrennt.

Die Behörden von Swinemünde versichern, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, die Strecke der Umgehungsstraße anders zu leiten. Die Stadt muss nun ein zweites Bestattungshaus bauen, sonst werden Trauerzüge von der jetzigen Kapelle über die Umgehungsstraße in den neuen Teil, nämlich über den Fußgängerübergangsweg, geführt.

Der Bau eines neuen Bestattungshauses hängt von den Möglichkeiten des Stadtbudgets ab. Derzeit werden in Swinemünde viele Investitionen durchgeführt, die abgeschlossen werden müssen. Bis zum Bau einer neuen Kapelle müssen daher die Trauerzüge von einem Teil des Friedhofs zum anderen die Straße überqueren.

Laut Angaben der Stadtbehörden werde es auf der Umgehungsstraße zunächst wenig Verkehr geben. Dies wird sich jedoch ändern, wenn der Tunnel geöffnet wird. Dann wird der Verkehr vor allem im Sommer viel größer sein, wenn Tausende Touristen in den Ort kommen.

„Wir werden die Situation beobachten, um ein neues Bestattungshaus bauen zu können, bevor der Verkehr zwischen den beiden Teilen des Friedhofs und auf der Straße für die Benutzer inakzeptable Situationen schafft“, sagt Barbara Michalska, stellvertretende Präsidentin von Swinemünde.

Die Kosten für den Bau der Umgehungsstraße betragen über 41,4 Millionen Zloty brutto. Der Stadt gelang es, fast 13 Millionen Zloty aus staatlichen Mitteln zu beschaffen.

Von Radek Jagielski