Swinemünde: Drei Teenager fahren mit Auto ins Wasser – zwei von ihnen sterben

Swinemünde

Schreckliches Unglück am Dienstagabend in Swinemünde: Gegen 18.30 Uhr stürzte ein Auto der Marke Volvo mit drei Teenagern in den Piastowski-Kanal. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der ehemaligen Militäreinheit im Wald an der Karsiborska-Straße. An der Wasserkante versuchten die Teenager offenbar zu driften.

Zeugen zufolge nahm das Fahrzeug Geschwindigkeit auf, konnte aber am Ende des Kais nicht anhalten und fiel ins Wasser. Im Inneren des Fahrzeugs saßen zwei Jungen und ein Mädchen (14 und 15 Jahre alt). Einer von ihnen schaffte es noch, sich aus dem Auto zu befreien. Er kam unter Schock und unterkühlt ins Krankenhaus. Der zweite Junge und das Mädchen waren fast zwei Stunden unter Wasser.

Ähnliche Tragödie ereignete sich im Jahr 2011

Die Rettungsaktion hatte sich verzögert, da es in Swinemünde keine Taucher gab. Als die Teenager aus dem Wasser gezogen wurden, begann die Wiederbelebung – aber ohne Erfolg.

Jetzt wird die Staatsanwaltschaft aufklären, woher die Jugendlichen das Auto hatten. Die Swinemünder sind von der Tragödie bewegt und fordern eine Sicherung der Stelle am Wasser. Eine ähnliche Tragödie ereignete sich dort im Jahr 2011. Damals starben ebenso zwei Personen.

Von Radek Jagielski