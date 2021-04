Swinemünde: Ergebnisse von Corona-Tests gibt es jetzt auf’s Smartphone

Swinemünde

Im Kampf gegen Corona will Swinemünde schneller vorankommen. Beim Testen ist dies schon gelungen – Ergebnisse gibt es seit Monatsbeginn online.

Bisher mussten die Testpersonen zweimal ins Labor kommen, was das Risiko einer Ansteckung mit Coronavirus erhöhte. Jetzt reicht es, bei der Registrierung die eigene Handynummer anzugeben. Die Testergebnisse sind auf der Website des Krankenhauses zugänglich.

Ergebnis auf Handy oder Computer

„Getestete können die Ergebnisse ihrer Labortests auf dem Handy, Tablet, Laptop oder Computer überprüfen und herunterladen. Es wird von einem Labordiagnostiker mit einer qualifizierten elektronischen Signatur bestätigt. Wenn es gewünscht wird, werden die Ergebnisse auch per E-Mail verschickt “, sagt Tomasz Kotwicki vom Krankenhaus in Swinemünde.

Auch Ausländer können diese Lösung in Anspruch nehmen. Für Reisende, die nach Polen einreisen und nach Schweden abreisen, besteht die Möglichkeit, sich am Fährterminal in Swinemünde testen lassen. Dort wurde ein mobiler Covid-19-Testpunkt eingerichtet. Dort werden aber Schnelltests durchgeführt, die es Touristen ermöglichen, gemäß den neuen Regeln nach Schweden und Polen einzureisen. Der Test kostet 100 Złoty.

Impfstoff nicht ausreichend

Um das Impfen zu beschleunigen, will die Stadt zwei weitere Impfstellen einrichten. Aktuell gibt es fünf. Sie sind in der Lage ungefähr 2000 Impfungen pro Woche durchzuführen. Wegen Lieferbeschränkungen – jede Impfstelle erhält leider nur 30 Dosen Impfstoff pro Woche – ist das derzeit aber nicht möglich. Mit den zwei neuen Impfstellen wäre es möglich, dass die Hälfte der Swinemünder im Mai mit mindestens einer Dosis gegen Covid-19 geimpft ist. Allerdings nur, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist.

Von Radek Jagielski