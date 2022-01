Swinemünde: Foto der Hafenfestung von 1869 erstmalig zu sehen

Swinemünde

Eines der ältesten Fotos von Swinemünde können Einwohner und Touristen bald im Küstenverteidigungsmuseum der Stadt sehen. Das Bild zeigt das heute nicht mehr existierende Werk Nummer 1, die sogenannte Hafenfestung. Die bislang unveröffentlichte Fotografie stammt aus dem Jahr 1869. Erst vor Kurzem gelangte das Foto in das Swinemünder Küstenverteidigungsmuseum.

Sowohl die Festung als auch die gesamte Siedlung Chorzelin (deutsch: Osternothafen) wurden aufgrund des Hafenbaus dem Erdboden gleichgemacht. Derzeit befindet sich auf dem Gelände des damaligen Objekts ein Kohlelager. Die einzigen Sehenswürdigkeiten, die vom Osternothafen geblieben sind, sind der Leuchtturm und das Gerhard Fort.

Piotr Piwowarczyk erinnert daran, dass sich das Zweite Französische Reich in den Jahren 1870 bis 1871 im Krieg mit dem Königreich Preußen befand. „Franzosen erschienen an der Ostsee und es war im Interesse der Preußen, dass der Feind so wenig wie möglich von den Befestigungen erfuhr“, erklärt der Leiter des Küstenverteidigungsmuseums. Piwowarczyk vermutet, dass das Foto deshalb damals nicht öffentlich gezeigt wurde.

Von Radek Jagielski