Swinemünde: Freie Fahrt auf neuer Ortsumgehung noch in diesem Jahr

Swinemünde

Bis Ende November will das Unternehmen PORR S.A. den Bau der neuen östlichen Umgehungsstraße von Swinemünde abschließen. Das Arbeitstempo ist gut und alles deutet darauf hin, dass die im Vertrag angegebene Frist eingehalten werden kann. Die Bauabnahme ist für Anfang Dezember geplant, sodass die Straße noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden könnte.

Sie wird die Fahrt vom Tunnel in den westlichen Teil von Swinemünde erleichtern. Die Investitionskosten betragen 41,2 Millionen Zloty. Die Kofinanzierung aus staatlichen Programmen belief sich auf 12 Millionen Zloty.

Breiter Gehweg und separater Radweg entstehen gleich mit

Derzeit laufen auf der Baustelle die letzten Arbeiten am Gehweg, an den Busbuchten und am Radweg. Anschließend wird der Auftragnehmer die letzte, tragfähige Asphaltschicht aufbringen.

Die Umgehungsstraße wird eine neue Verbindung von der Tunnelausfahrt in die Innenstadt und ins Badeviertel sein. Dadurch wird die jetzige Grunwaldzka-Straße entlastet. Auf ihrer gesamten Länge wird auf beiden Seiten ein zwei Meter breiter Gehweg und auf einer Seite auch ein Radweg entlang führen.

Erwähnenswert ist, dass nach dem Tunnelbau unter der Swine die Umgehungsstraße auch zum Mulnik-Service-Center führen wird. Derzeit erfolgt die Zufahrt über die Portowa-Straße. Dort befinden sich neue Grundstücke, die für lokale Unternehmen bestimmt sind.

Weitere neue Straße als Zufahrt zu neuen Hotels geplant

Geplant ist auch der Bau einer komplett neuen Straße, die die Ostumgehungsstraße mit der Uzdrowiskowa-Straße verbindet. Damit soll für Touristen die Zufahrt zu Hotels verbessert werden. Die neue Straße, die vorläufig Nowojachtowa genannt wird, sorgt für Kontroversen in der Bevölkerung aufgrund der Nähe zum historischen Kurpark und der Notwendigkeit, viele Bäume zu fällen. Dem Verband „Grüne Inseln Swinemünde“ zufolge seien bis zu 600 Bäume gefährdet.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Seiten der Stadt wird diese Zahl dementiert. „Ich bestreite solche falschen Informationen kategorisch. Eine umfangreiche und genaue Bestandsaufnahme hat uns genaues Wissen darüber gegeben, welche Bäume dort wachsen und wie die Straße verlaufen wird, um diesen Bestand so wenig wie möglich zu beeinflussen“, versichert die stellvertretende Präsidentin von Swinemünde, Barbara Michalska. Nach Berechnungen der Stadtverwaltung sollen 323 Bäume gefällt werden. Die Stadt verspricht, dass die geplante neue Straße nicht durch den Kurpark verlaufen werde. Dort, wo Bäume nicht stören, würden sie zum Beispiel auf Gehwegen zurückgelassen.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nowojachtowa-Straße soll an der Stelle der ursprünglichen Straße verlaufen, die vom historischen Tor an der Jachtowa-Straße zur Uzdrowiskowa-Straße führte. Entlang der Straße soll auch ein Fuß- und Fahrradweg gebaut werden. Die Nowojachtowa-Straße soll die Chrobrego-Straße entlasten, die derzeit die Hauptzufahrtsstraße zum östlichen Teil des Badeviertels ist. Dort werden neue Hotels gebaut, zu denen eine Zufahrt nötig ist. Die Straße Nowojachtowa wird ungefähr 630 Meter lang und 6,5 Meter breit sein.

Von Radek Jagielski