170 Freiwillige sammeln noch bis zum 30. Januar im Rahmen der größten polnischen Wohltätigkeitsaktion in Swinemünde Geld. Die Spenden werden verwendet, um kleinen Patienten das Sehvermögen wiederzugeben.

Am 18. Januar erstrahlte auf dem Wolnosci-Platz in Swinemünde das große Herz des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe – das Symbol der Wohltätigkeitsaktion. Der Höhepunkt der Veranstaltungen steht am 30. Januar bevor. Quelle: Robert Ignaciuk