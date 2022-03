Swinemünde: Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine

Swinemünde/Kolberg

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nach Swinemünde. Allerdings fehlt es an Unterbringungsmöglichkeiten. Für viele Menschen ist die Stadt nur Zwischenstation, sie wollen weiter nach Deutschland oder Skandinavien. Die Hilfe, die die Flüchtlinge erhalten, ist allerdings enorm. Der Reeder Polferries bot ukrainischen Bürgern, die nach Schweden wollen, die kostenlose Überfahrt von Danzig oder Swinemünde nach Ystad und Nynäshamn an.

Ein Mitarbeiter von Poleferries sagte: Über 1300 Menschen, darunter etwa 150 Kinder, haben in den letzten Tagen unsere Hilfe in Anspruch genommen. Wir haben auch über 160 Pkw transportiert. Zufriedene Gesichter, die wir sehen und Dankesworte, die wir hören, sind eine große Motivation für uns, weiterzumachen.“

Zustrom von Flüchtlingen wird täglich größer

Lkw-Fahrer, die nach Schweden reisen, stellen Flüchtlingen ihre Kabinen zur Verfügung. Ohne diese Hilfen wäre die Situation noch viel dramatischer. Der Zustrom von Flüchtlingen wird täglich größer. Viele Swinemünder bieten Ukrainern eine kostenlose Übernachtung an. Dadurch konnte ein Chaos vermieden werden. Die Situation ist jedoch immer noch sehr schwierig.

Die Hilfe, die Flüchtlinge von Anwohnern und Unternehmern erhalten, ist enorm. Quelle: Pawel Sujka

Flüchtlingshelfer Marek Niewiarowski: „In Swinemünde gibt es derzeit keine weiteren Möglichkeiten, Flüchtlingen Unterschlupf zu gewähren. 500 Personen sind offiziell eingetragen. Vermutlich doppelt so viele befinden sich in Privatunterkünften. Wir suchen nach zusätzlichen Möglichkeiten und haben bereits eine Gruppe von Flüchtlingen in einem Obdachlosenheim in der Portowa Straße aufgenommen. Es sind Mütter mit Kindern und ältere Menschen, insgesamt etwa ein Dutzend Personen. Es fehlt aber an Bettzeug, Matratzen und Kissen.“

Für die Flüchtlinge wurde eine Sporthalle in der Piłsudski Straße bereitgestellt, wo sie vorübergehend schlafen können. Für die Hilfsaktion wurde eine zentrale Spendensammelstelle eingerichtet. Das ist die Turnhalle des Städtischen Kulturzentrums in der Matejki Straße 11. Jeden Tag sortieren und verpacken Freiwillige von den Bewohnern mitgebrachte Pakete. Am dringendsten werden Hygieneartikel, Decken, Matratzen, Bettzeug, Batterien, Taschenlampen und medizinische Grundversorgung benötigt. Leider fehlen in den Apotheken bereits Binden und Verbände. Einige Spenden wurden in die Ukraine geliefert. Einige Swinemünder fuhren in Eigeninitiative mit Paketen an die polnisch-ukrainische Grenze. Auf dem Rückweg nahmen sie Flüchtlinge mit.

Freie Wohnungen in Swinemünde sind rar

Freie Wohnungen in Swinemünde zu finden, ist sehr schwierig. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen kurzfristigen oder langfristigen Mietvertrag handelt. Die Mietpreise sind gestiegen. Hinzu kommt, dass es keine gesetzlichen Regelungen bei der Vermietung von Wohnungen an Flüchtlinge gibt. Vielleicht wird die Situation durch ein Sondergesetz verbessert. Dabei geht es um die Zuzahlung von 40 Złoty pro Tag (für 60 Tage) für jeden Flüchtling, dem Unterkunft und Verpflegung gewährt werden. Darüber soll es weitere Erleichterungen bei der Beschäftigung von Flüchtlingen, der Gesundheitshilfe und der Bildung geben. Ukrainische Staatsbürger, die ihr Land infolge des Krieges verlassen haben, können sich legal 18 Monate in Polen aufhalten.

Eine der großen Herausforderungen ist die Betreuung von Menschen mit Behinderungen. 46 Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine wurden in das Kurkrankenhaus „Słoneczko“ in Kolberg gebracht. Unter ihnen 37 behinderte Menschen. Sie waren hungrig und dehydriert. Eine der Personen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von Radek Jagielski