Der 72-jährige Janusz Zmurkiewicz führt die polnische Stadt auf Usedom seit 2002 durchgehend als Stadtpräsident. Seine letzte Amtszeit wollte er in erster Linie der Verwirklichung des Megaprojekts Swinetunnel widmen. Doch die Pandemie macht ihn derzeit vor allem zum Krisenmanager.

Janusz Zmurkiewicz: Swinemündes starker Mann in der Corona-Krise

Porträt - Janusz Zmurkiewicz: Swinemündes starker Mann in der Corona-Krise

Porträt - Janusz Zmurkiewicz: Swinemündes starker Mann in der Corona-Krise