Die Händler auf dem Grenzmarkt in Swinemünde bekommen Konkurrenz. Direkt neben der Grenze wird an der Wojska Polskiego Straße ein großer Einkaufspark errichtet.

So soll er aussehen, der große Einkaufspark mit Baumarkt, Discounter, Restaurants und Tankstelle, der direkt neben der Grenze an der Wojska Polskiego Straße in Swinemünde errichtet wird. Quelle: Entwurf Investor