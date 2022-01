Swinemünde

Laura und Leon – das sind die beliebtesten Vornamen, die 2021 in Swinemünde vergeben wurden. Trotz der Corona-Pandemie war das vergangene ein recht geburtenreiches Jahr. 385 Kinder kamen auf die Welt: 189 Mädchen und 196 Jungen. Das sind deutlich mehr Geburten als in den Vorjahren. Zum Vergleich: 2020 wurden 289 Kinder geboren, ein Jahrzehnt zuvor waren es etwas mehr als 200.

Woher resultiert die hohe Geburtenzahl? Dazu heißt es aus der Stadtverwaltung: „Viele der neuen Swinemünder sind Kinder von Ausländern, die sich dauerhaft in Swinemünde niedergelassen haben. Sie kamen zum Arbeiten hierher und blieben. Es sind etliche Personen mehr als noch vor zehn Jahren.“

Neben Leon auf Platz 1 wählten Eltern für Jungen oft auch die Vornamen Aleksander, Jakub und Marcel. Unter den Mädchennamen wurde nach Laura als zweitbeliebtester Vorname Pola gewählt.

Hohe Sterberate in der Stadt

Leider hat Swinemünde in den letzten Jahren eine negative Sterberate verzeichnet, was in den Statistiken deutlich sichtbar ist. Jedes Jahr sterben fast über 400 Inselbewohner. Das vergangene Jahr war jedoch außergewöhnlich. 2021 starben 524 Einwohner von Swinemünde (Daten bis 30. November). In welchem Maße sich die Corona-Pandemie auf diese hohe Zahl ausgewirkt hat, ist nicht bekannt. Von offizieller Seite gibt es dazu keine Informationen.

Im vergangenen Jahr haben 146 Paare im Swinemünder Standesamt geheiratet. Gleichzeitig wurden 61 Ehen geschieden. 2020 verhielt es sich ähnlich. Jede zweite Ehe endete mit einer Scheidung. In dieser Hinsicht nimmt Swinemünde eine führende Position im Land ein.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie verläuft eine Hochzeit unter Pandemie-Bedingungen? „Das Betreten des Trausaals erfolgt unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen: Nase- und Mundschutz, Händedesinfektion oder Handschuhe. Mit Champagner wird nicht angestoßen“, erklärt Jaroslaw Jaz von der Swinemünder Stadtverwaltung.

Von Radek Jagielski