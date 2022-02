Swinemünde: Mit Taschenlampe in die Unterwelt

Swinemünde

Die Swinemünder Tourismusbranche hat für Gäste kostenfreie Angebote entwickelt, die den Aufenthalt in der Wintersaison attraktiver machen sollen. Zum Auftakt ist eine Reihe von „Begegnungen mit der Geschichte“ geplant. Die Veranstaltungen finden an allen Wochenenden im Februar statt. Dazu gehören Spaziergänge mit lokalen Fremdenführern durch das Badeviertel. Diese Ortsführungen werden in polnischer und deutscher Sprache durchgeführt. Der erste findet am 5. Februar statt und startet um 11 Uhr an der Konzertmuschel auf der Promenade.

„Die Idee ist fantastisch, sie hätte schon vor langer Zeit umgesetzt werden sollen“ sagt Michał Faligowski, der Gäste durch Swinemünde führt. „Es gibt auch eine Idee für eine Nachtführung. Diese Spaziergänge sollten das ganze Jahr über organisiert werden.“

Die Route führt von der Konzertmuschel, den Strand und die historische Promenade entlang, weiter durch den Kurpark und die Wybrzeże Władysław-IV- Straße. Die gesamte Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Spaziergänge sind nur eine Idee der Initiative „Swinemünde ist das ganze Jahr über interessant“. Es gibt noch weitere Angebote.

So können Touristen zum Beispiel am 5. Februar die unterirdische Stadt am rechten Ufer der Stadt (Insel Wollin) kostenlos besuchen. Es reicht, mit einer Taschenlampe um 18 Uhr vor das Eingangstor des Gebäudes zu kommen. Für den 6. Februar steht eine Führung auf dem Programm, bei der Touristen die Geheimnisse des Waldes in Przytór (Pritter) und der Goeben-Batterie entdecken können. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 11 Uhr am Bahnhof. Taschenlampen sind obligatorisch.

Von Radek Jagielski