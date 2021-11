Swinemünde: Pfarrer und Stadtrat zu Ehrenbürgern ernannt

Swinemünde

Pfarrer Roman Garbicz sowie der Kommunalverwaltungsbeamter und Ingenieur Stanislaw Bartkowiak sind zu Ehrenbürgern der Stadt Swinemünde ernannt worden. Die Auszeichnung wurde beiden bereits im Jahr 2020 verliehen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fand die feierliche Verleihung des Titels erst jetzt statt.

Wer Ehrenbürger von Swinemünde ist, kommt in den Genuss einer Reihe von Vergünstigungen. So haben Ehrenbürger freien Eintritt zu den von der Stadt organisierten Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen. Außerdem können sie den öffentlichen Busverkehr kostenlos nutzen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pfarrer Roman Garbicz wurde 1948 in Suliszewo / Westpommern geboren und 1989 mit dem Aufbau der neuen Michal-Kozal-Pfarrei in Swinemünde beauftragt. In den bisher 31 Jahren seines Dienstes hat er viele Einwohner, vor allem junge Leute, für sich gewonnen. Er leitet die Pfarrstelle der Caritas, die jedes Jahr Weihnachtspakete für Einwohner von Swinemünde vorbereitet.

Stanislaw Bartkowiak ist 83 Jahre alt. Er kommt aus Posen. 1962 ließ er sich in Swinemünde nieder. Seit 1982 ist Bartkowiak Stadtrat. Über 40 Jahre arbeitete er bei den Städtischen Werken der Kommunalversorgung. Er wurde mit den Pommerschen Greifen, einem Ritterkreuz des Ordens Polonia Restituta sowie dem Silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Bartkowiak gilt als einer der erfahrensten Kommunalbeamten in Swinemünde. Er war an vielen für die Stadt bedeutenden Investitionen beteiligt, zum Beispiel an der Wasserentnahme „Wydrzany“, am Bau der Kläranlage und der Kanalisation oder am Wohnungsbau.

Pfarrer Roman Garbicz (r.) ist ebenfalls als Ehrenbürger der Stadt Swinemünde ausgezeichnet worden. Er leitet die Pfarrstelle der Caritas, die jedes Jahr Weihnachtspakete für Einwohner von Swinemünde vorbereitet. Quelle: Hanna Lachowska

Der Ehrenbürger-Titel wurde erstmals 1923 an den Marschall August von Mackensen verliehen. Anlass zur Verleihung der Auszeichnung war sein Besuch in Swinemünde während des Kongresses der nationalistischen Jugendorganisation „Jungsturm“.

1934 wurde der damalige Reichskanzler Adolf Hitler Ehrenbürger von Swinemünde. Nach Angaben des Historikers Jozef Plucinski aus Swinemünde wurde bei dieser Gelegenheit eine entsprechende Information auf einer der ersten Seiten des Adressbuches der Stadt abgedruckt. Während des Aufenthaltes von Hitler in der Stadt im Jahr 1939 wurde ein großes Transparent auf seiner Durchfahrtsstrecke angebracht: „Swinemünde begrüßt seinen Einwohner Nr. 1!“.

Nachdem Swinemünde als polnische Stadt anerkannt wurde, gab es ähnliche Geschichten. Die kommunistischen Stadtbehörden vergaben gerne Titel an prominente Politiker aus Warschau. „1947 beantragte eine Gruppe von Stadträten, Mitglieder der Polnischen Arbeiterpartei, die Ehrenbürgerschaft von Swinemünde an Boleslaw Bierut und Wladysław Gomulka zu verleihen. Ersterer war damals Präsident Polens sowie ein Vertrauter Stalins und Letzterer war der damalige Generalsekretär der Polnischen Arbeiterpartei und Minister der Wiedererlangten Gebiete“, erinnert sich Dr. Jozef Plucinski.

Heute wird der Titel nur an Einwohner von Swinemünde oder mit der Stadt verbundene Personen verliehen.

Von Radek Jagielski