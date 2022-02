Swinemünde: Polizei gelingt Schlag gegen Diebesbande

Swinemünde

Der Polizei ist im Raum Swinemünde ein Schlag gegen eine kriminelle Gruppe gelungen, die mit Luxusuhren und Schmuck handelt, die aus Einbrüchen in Juweliergeschäfte in Deutschland und Polen stammen. Während einer gemeinsamen Aktion gelang es Beamten des Seegrenzschutzes und der Polizei, drei Männer festzunehmen, die mit den Verbrechen in Verbindung gebracht wurden. Einer von ihnen beschäftigte sich mit dem Verkauf von gestohlenen Gegenständen in Westpommern.

Bargeld, Uhren, Kugelschreiber und Fühler sichergestellt

Die Beamten durchsuchten Wohnungen, Wirtschaftsräume und Autos der Tatverdächtigen. Dabei wurden unter anderem 211 000 Złoty Bargeld, fast 180 Uhren, 40 goldene Fühler und Kugelschreiber gefunden und beschlagnahmt. Die festgenommenen Männer sind zwischen 47 und 59 Jahre alt. Allen wird Hehlerei mit Vermögen von erheblichem Wert vorgeworfen. Ihnen droht einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Die Gruppe ist seit Längerem im Visier der Polizei

Die Aktion ist nicht die erste. Seit längerem hat die Polizei die Gruppe im Visier und führt umfangreiche Ermittlungen gegen sie durch. „Die Verbrecher rammten mit gestohlenen Fahrzeugen Geschäfte ein, stahlen dort Schmuck und Luxusuhren, die sie dann in Polen an Hehler, die Teil der Gruppe waren, verkauften. Gegenwärtig sind 15 Personen angeklagt, 12 davon befinden sich in Untersuchungshaft. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, die Ermittler schließen weitere Festnahmen nicht aus“, sagt Tadeusz Gruchalla von der Seeabteilung des Grenzschutzes.

