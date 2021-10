Swinemünde: Polnisches Militär will neuen Containerhafen nutzen

Swinemünde

Drei Unternehmen interessieren sich für den Bau des Containerterminals am rechten Ufer von Swinemünde. Bewerbungsschluss war der 30. September. Die Unterlagen werden nun von einem Wettbewerbsausschuss der Seehafenverwaltung von Stettin und Swinemünde geprüft. Sie wird darüber entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Bis dahin werden die Namen der Anbieter geheim gehalten. Die Auswahl des Unternehmens findet im März 2022 statt.

Inzwischen interessiert sich auch das Militär für das Terminal. Geprüft wird die Möglichkeit einer militärischen Nutzung der Anlage. Das erste Treffen dazu bereits stattgefunden. Die Hafenverwaltung ist der Meinung, dass das Swinemünder Terminal die Chance hat, zu einem der Transportpunkte zu werden, an denen neben grundlegenden Umladetätigkeiten auch Truppen, Ausrüstung und Kampfmittel transferiert werden.

Während des Treffens wurde betont, dass das zukünftige Containerterminal eine hervorragende Lage, fernab von urbaner Bebauung habe.

Logistik-Stützpunkt für die Armee

Die Infrastruktur des Terminals soll eine reibungslose Be- und Entladung von militärischen Rad- und Kettenfahrzeugen sowie deren Abstellen auf dem Gelände der Anlage ermöglichen. Der Vorteil des Containerhafens liege nach Angaben des Generalstabs der Armee in seiner Anbindung an das Transportnetz des Landes. Der direkte Zugang zu den Hauptbahnstrecken und der Schnellstraße S3 ermögliche ein schnelles Entladen und Weiterbewegen von militärischer Ausrüstung auf Straße und Schienen. Darüber hinaus seien in Terminalnähe Parkplätze geplant, die die Bildung von Militärkolonnen und mobilen Fahrzeugtankstellen ermöglichen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Terminal wird ein wichtiges Element des Verteidigungssystems sein“, sagt Monika Wozniak-Lewandowska von der Seehafenverwaltung von Stettin und Swinemünde. „Bei der Bewerbungsabgabe für den Bau des Terminals konnten zusätzliche Punkte für die Erfüllung der militärischen Anforderungen gewonnen werden“, so Wozniak-Lewandowska weiter.

Von Radek Jagielski