Swinemünde: Rekordzeit beim Leuchtturm-Treppenlauf

Schon seit einem Jahrzehnt organisieren die Gastgeber des Leuchtturms in Swinemünde einen Feiertag anlässlich des Internationalen Leuchtturm-Tages. Auch in diesem Jahr waren zahlreiche Gäste trotz der schwierigen Situation aufgrund des Coronavirus gekommen. Doch mehr noch: Während der Veranstaltung wurde erneut der Rekord beim Lauf auf die Leuchtturmspitze eingestellt. Erreicht wurde er von demselben Sportler – Adrian Bednarski aus Breslau – wie beim Rennen vor zwei Jahren. Damit liegt der Leuchtturmrekord weiterhin bei 61 Sekunden und 38 Hundertstel-Sekunden.

Der zweite Platz ging an Piotr Lewicki aus Stettin und den dritten Platz holte sich Radosław Wiezik aus Bielitz-Biala. Der Lauf an die Spitze des Leuchtturms gilt als eine der größten Attraktionen dieser Veranstaltung. Er wird vom Jogger-Club „Jogging” in Swinemünde organisiert. Die Läufer müssen bei ihrem Aufstieg an die Spitze über 300 Treppen steigen.

In diesem Jahr hatten sich 38 Teilnehmer angemeldet, darunter zwölf Frauen. Der jüngste Teilnehmer war der sechsjährige Jakub Schulz, der älteste war der 70-jährige Kazimierz Wasilewicz (beide aus Swinemünde).

Kostenlose Besichtigung des Leuchtturms

Eine ganztägige kostenlose Besichtigung des Leuchtturms, der Aufbau einer Funkverbindung mit Leuchtturmwärtern aus aller Welt und die Begegnung mit Neptun, dem König der Meere – das waren nur einige Attraktionen, die von der Zweigstelle der Vereinigung der Leuchtturm-Liebhaber in Swinemünde zu diesem Festtag vorbereitet wurden.

Die Veranstaltung endete am späten Abend, als der Geist des legendären Leuchtturmwärters Sharki an der Spitze des 68 Meter hohen Turms erschien. Der Mann hatte den Leuchtturm vor der Zerstörung bewahrt.

