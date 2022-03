Spenden für die Geflüchteten des Ukraine-Kriegs werden auch in Swinemünde gesammelt und sortiert. Viele Menschen zeigen sich hilfsbereit. Einige fuhren an die Grenze, um Familienmitglieder abzuholen. Ein Ukrainer, der in Swinemünde als Koch arbeitet, will in seine Heimat zurückkehren und sie gegen die Russen verteidigen.