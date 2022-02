Swinemünde

Schnell mal mit dem Auto zum Stadtbummel und Shoppen nach Swinemünde – das wird auch in den kommenden Wochen am Grenzübergang Swinemünde-Garz nicht möglich sein. Der Übergang bleibt für den Verkehr geschlossen. Der Grund: Probleme beim Aus- und Umbau der Grunwaldzka-Straße. Die Arbeiten geraten weiter in Verzug.

Schwierigkeiten beim Verlegen neuer Leitungen bremsen

Ins Stocken geraten ist das Straßenbauprojekt aktuell an einer Pumpstation auf dem Abschnitt von der Krzywa-Straße zur Mazowiecka-Straße. „Eigentlich sollte dieser Abschnitt schon Ende Januar fertig sein. Doch das Verlegen neuer Ver- und Entsorgungsleitungen sowie für das Regenwasser gestaltet sich komplizierter als angenommen. Vor allem aufgrund der großen Tiefen der bestehenden Netze und ihrer hohen Dichte“, heißt es auf Nachfrage bei den kommunalen Dienstleistern.

Lesen Sie auch Swinemünde zeigt Flagge für die Ukraine

Grenzübergang im März wirklich passierbar?

Die Folge: Die Durchfahrt am Grenzübergang Swinemünde-Garz wird frühestens im März möglich sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Sicher scheint dies auch noch nicht. Gemunkelt wird, dass die Schwierigkeiten auf der Baustelle größer seien, als bisher angenommen. Für möglich gehalten wird, dass der Grenzübergang Swinemünde-Garz erst Ende März oder sogar erst im April passierbar sein wird.

Die Verzögerungen beim Straßenausbau könnten auch zu Problemen am zweiten Grenzübergang Wojska Polskiego-Ahlbeck führen. Die Zahl der deutschen Besucher hat durch die Lockerung der Covid-Beschränkungen bereits zugenommen. Hinzu kommt ein wachsender „Tankstellen-Tourismus“. Weil der Kraftstoff in Polen weitaus billiger ist, „zapfen“ viele Deutsche beim Nachbarn. Warteschlangen an Tankstellen in Swinemünde gehören zum Alltagsbild. Mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs aus Deutschland wird vor Ostern gerechnet. Am Grenzübergang Ahlbeck könnte dies zu Stau und Wartezeiten führen.

Straßenbau-Projekt soll im Sommer abgeschlossen werden

Der gesamte Aus- und Umbau der Grunwaldzka-Straße soll in diesem Sommer abgeschlossen werden. Dazu gehören die komplette Erneuerung der Ver- und Entsorgung (Gas, Wasser, Abwasser) sowie der Neubau sämtlicher Kreuzungen auf dem zwei Kilometer langen Abschnitt von der Grenze bis zur Kreuzung Listopada Straße. Auch Busbuchten und Radwege werden gebaut. Die Kosten belaufen sich auf rund 35 Millionen Złoty (etwa 7,7 Millionen Euro). Die EU beteiligt sich an der Finanzierung und fördert das Projekt mit Geld aus dem Interreg-Progamm.

Von Radek Jagielski