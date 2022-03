Swinemünde: Tanken in Polen wird jetzt noch günstiger

Swinemünde

Die Warteschlangen an den Tankstellen in Swinemünde könnten sich sogar noch verlängern. Am Montag hat Daniel Obajtek, Chef des größten staatlichen Ölkonzerns „Orlen“ in Polen, eine weitere Reduzierung der Treibstoffpreise angekündigt.

„Wir senken die Preise an Tankstellen – Dieselöl um 0,34 Złoty je Liter auf das durchschnittliche Niveau von 7,55 Złoty (1,60 Euro) und Benzin um 0,10 Złoty auf 6,79 Złoty (1,44 Euro) im Durchschnitt. Wir handeln entschlossen, damit polnische Fahrer die günstigsten Kraftstoffe in Europa tanken können. In der Tschechischen Republik kostet ein Liter Benzin 7,54 Złoty (1,60 Euro) und in Litauen 8,81 Złoty (1,87 Euro)“, kündigte Obajtek auf Twitter an.

Ölpreise auf Weltmarkt gesunken

Experten schätzen, dass die Preissenkungen das Ergebnis zuletzt gesunkener Ölpreise auf den Weltmärkten und der Stärkung der polnischen Währung sind. Tanken ist Nachbarland ohnehin durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe ohne schon preiswerter als in Deutschland. Die Steuersenkung gilt bis Ende Mai, aber es wird immer öfter davon gesprochen, dass sie aufgrund des Krieges in der Ukraine verlängert werden könnte.

„So eine Situation hatten wir noch nicht. Die Warteschlangen sind riesig, aber wir kommen klar. Es gibt Tage, an denen Autofahrer teilweise bis zu einer Stunde aufs Tanken warten müssen. An Treibstoff wird es jedoch nicht mangeln. Es können nur Pausen zum Nachfüllen der Tanks entstehen“, beschreiben Mitarbeiter der „Orlen“-Tankstelle in Swinemünde die Auswirkungen des „Tanktourismus“.

Für das Tanken in Swinemünde gilt: Je näher an der Grenze, desto teurer. Der Unterschied kann bis zu 20 Groschen pro Liter betragen. Das größte Problem sind riesige Staus auf der Wojska-Polskiego-Straße. Die Situation könnte durch die Öffnung des Grenzübergangs Swinemünde-Garz verbessert werden. Doch die Öffnung verzögert sich. Der Grund: Die Arbeiten zum Um- und Ausbau der Grunwaldzka Straße sind in Verzug geraten.

Von Radek Jagielski