Swinemünde

Die Swinemünder Tourismusbranche blickt wegen der unsicheren Corona-Lage mit Bedenken auf den Herbst. Die Sommersaison mit den starken Monaten Juli und August war zwar gut, konnte die Verluste aus dem Frühjahr aber nicht auffangen.

Ein Vorteil für die Branche in Swinemünde war mit Sicherheit die Entscheidung, die Grenze zu Deutschland zu öffnen. Auch der Zusammenbruch des internationalen Reisemarktes wirkte sich positiv für die Stadt aus. Viele Polen, die sonst in exotische Länder gereist wären, verbrachten ihre Sommerferien im eigenen Land – an der See und in den Bergen. Für Swinemünde sprach auch die geringe Zahl der Infektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden weniger als 20 Corona-Fälle gemeldet. Touristen hatten offenbar keine Angst, sich hier anzustecken, was die Menschenmassen am Strand und an der Promenade zeigten.

Anzeige

Stadt wollte Touristen mit spezieller Kampagne werben

Maciej Maciejewski, Inhaber der Appartement-Vermietungsagentur Apartamenty Świnoujście: „Die Saison begann praktisch an dem Tag, an dem die Grenze geöffnet wurde, also Mitte Juni. Im Vergleich zum Vorjahr war der Juli dennoch um 15 Prozent schwächer. Der August sieht gut aus, aber es ist schwer, bereits jetzt etwas über den September zu sagen, weil alles passieren kann.“

Weitere OZ+ Artikel

Die Tatsache, dass die Verluste aus dem Frühjahr nicht ausgeglichen werden konnten, wird durch die Einnahmen aus der Kurtaxe bestätigt, die für jede Übernachtung berechnet wurden. Vor einem Jahr (Stand Ende Juli) zahlten Touristen 4,523 Millionen Złoty. In diesem Jahr waren es im gleichen Zeitraum nur 2,740 Millionen Złoty.

Die Stadt versuchte, Touristen mit einer speziellen Kampagne zu umwerben. Die Unternehmer lockten mit attraktiven Angeboten. Die Rabatte lagen zwischen 20 und 40 Prozent.

Lesen Sie auch: Bohrer für Tunnelbau auf dem Weg nach Swinemünde

Bedenken auch in Kurkliniken

Vieles deutet jetzt darauf hin, dass die Tourismusbranche vor einem sehr harten Herbst und Winter steht. Im September beginnt das Schuljahr in Polen, und es gibt weniger Buchungen an der Ostsee. Und falls die Infektionszahlen im Land steigen sollten, so wird Swinemünde möglicherweise leer sein.

Auch in Kurkliniken geht die Angst um. Joanna Agatowska, Leiterin des Sanatoriums „Energetyk“ in Swinemünde: „Wir haben derzeit viele Stornierungen für den Herbst, weil die Menschen Angst vor einer neuen Infektionswelle haben.“

Im ersten Halbjahr acht Millionen weniger Touristen im Land

Vielleicht hilft der Branche der sogenannte Touristengutschein. Das ist eine staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern. Das Ticket im Wert von 500 Złoty für jedes Kind kann nur zur Bezahlung einer Urlaubsunterkunft im Polen verwendet werden. Er ist zwei Jahre gültig. In Swinemünde werden bereits viele Unterkünfte in mit Hilfe dieser Gutscheine bezahlt. Gute Erfahrungen hat mit ihnen zum Beispiel Karolina Czajka, Eigentümerin der Appartements „ Kamienica pod Kasztanami“ in Swinemünde, gemacht.

Wie schwer Corona die Branche im späten Frühjahr und Frühsommer getroffen hat, dokumentieren die neuesten Daten des Statistischen Zentralamtes. Demnach sank die Zahl der Polen, die im Juni im eigen Land eine Übernachtung gebucht haben, gegenüber zum Vorjahr um über 1,6 Millionen, die Zahl der Ausländer um über 600 000. Insgesamt betrug der Rückgang im Juni sogar 60 Prozent.

Im gesamten ersten Halbjahr ging die Zahl der Touristen in Polen sogar um über acht Millionen zurück. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich ebenfalls geändert. Im Juni waren es weniger als drei Nächte pro Gast (genau 2,77). Interessanterweise, ist dies etwas mehr als im Juni des Vorjahres.

Von Radek Jagielski