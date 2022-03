Swinemünde: Tunnelbohrmaschine wird nach China verschifft

Die Röhre für den Swine-Tunnel zwischen den Inseln Usedom und Wollin ist gebohrt. Die gigantische Bohrmaschine wurde jetzt in Einzelteile für die Verschiffung nach China zerlegt und verladen.

Auf die am Górników Kai in Swinemünde liegende „BBC Emerald" wird die in Einzelteile zerlegte Tunnelbohrmaschine verladen. Mit dem Schiff geht sie nach China auf Reisen. Quelle: Hanna Lachowska