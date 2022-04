Swinemünde

Flüchtlinge aus der Ukraine haben beschlossen, sich für die angebotene Hilfe in Swinemünde zu bedanken. Am vergangenen Wochenende nahmen sie die Sache selbst in die Hand und machten Ordnung in Wäldern und Bereichen in der Nähe des Fahrwassers in Swinemünde. Ähnliche Veranstaltungen wurden von der ukrainischen Gemeinde in vielen polnischen Städten organisiert. Fast 80 Flüchtlinge beteiligten sich an der Aktion.

„Ich bewundere besonders Frauen und Kinder, die trotz der furchterregenden Situation in der Ukraine sehr mutig sind und versuchen, nützlich zu sein. Alle sind sehr dankbar für die Hilfe und das Herz, das sie jeden Tag von den Swinemündern erhalten. Wir glauben, dass der Krieg enden wird, wir werden nach Hause zurückkehren “, sagt Lila Tkach, die Bevollmächtigte des Präsidenten von Swinemünde für die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Gemeinde.

430 Schulkinder in Swinemünde

Derzeit halten sich etwa 2.000.000 Flüchtlinge im Land auf. Einige von ihnen haben Arbeit gefunden, andere denken darüber nach, weiter in den Westen zu ziehen, aber viele wollen in ihre Heimat zurückkehren. Die größte Herausforderung ist derzeit die Anpassung der ukrainischen Kinder an das polnische Bildungssystem.

Etwa 430 Kinder besuchen Bildungseinrichtungen in Swinemünde, davon fast 350 Kinder Grundschulen. Den Flüchtlingen wurden außerdem über 1.245 Personenidentifikationsnummern (PESEL) zugeteilt, die ihnen den Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und verschiedenen Sozialleistungen ermöglichen.

Von Radek Jagielski