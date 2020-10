Swinemünde

Der erste Tag der Entschärfung der Tallboy – der größten, auf dem Gebiet Polens gefundenen Bombe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs – ist planmäßig verlaufen. Die Taucher aus der 8. Flottille der Küstenverteidigung führten eine Unterwassererkundung durch und begannen mit den Vorbereitungen zum Entminen des nicht explodierten Sprengkörpers.

„Es gibt sehr gute Wetterbedingungen und wir müssen dies ausnutzen. Alles läuft nach Plan“, berichtet erfreut der Fähnrich zur See Michał Jodłowski aus der 8. Flottille der Küstenverteidigung in Swinemünde.

Die Mehrheit der Einwohner ging zur Arbeit

Auch die Evakuierungsmaßnahme von 586 Einwohnern ist planmäßig verlaufen. Die überwiegende Mehrheit der Einwohner verließ ihre Häuser allein und ging zur Arbeit. Nur sechs Personen nahmen eine durch die Stadt vorgenommene Evakuierung in Anspruch. Dutzende von Menschen unterzeichneten Erklärungen, dass sie sich auf eigene Verantwortung entscheiden, in ihren Wohnungen zu bleiben.

„Seit heute Morgen gibt es keine Warteschlangen auf der Fährüberfahrt nach Wolin. Die Fahrzeuge werden fortlaufend mit anderen Fähren überführt. Viele Bewohner ließen ihre Autos auch auf der Insel Wolin stehen, viele stiegen auf Fahrräder um. Es gab auch bedeutend weniger Autos mit deutschen Kfz-Kennzeichen“, sagt Jarosław Jaz, Pressesprecher des Stadtpräsidenten von Swinemünde.

Taucher mit viel Erfahrung im Einsatz

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in der Kaiserfahrt wird bis ins Detail abgesprochen. Quelle: 8. FOW

Die Taucher möchten noch nicht erklären, an welchem Tag genau sie die Tallboy-Bombe entschärfen werden. Vieles hängt vom Wetter ab. Der Befehlshaber, Kapitän Piotr Nowak, wies darauf hin, dass sein Spezialteam eine so große Bombe zum ersten Mal neutralisiert. „Wir haben sehr viel Erfahrung, weil wir uns damit seit 1969 befassen. Allein in diesem Jahr haben wir über zehn Minen und Bomben entfernt. Der Verantwortungsbereich ist so umfassend, dass es keine Zeit gibt, an Stress zu denken. Jeder weiß, womit er es zu tun hat und kennt das Risiko”, erklärt Piotr Nowak.

Von Radek Jagielski