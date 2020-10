Man nennt sie „Tallboy“ und sie ist die größte Weltkriegsbombe, die in Polen bisher gefunden wurde: Die Vorbereitungen zur Entschärfung des Sprengsatzes in Swinemünde sind in vollem Gange. Mehr als 500 Anwohner sollen ihre Wohnungen verlassen. Im Einsatz ist ein Spezialteam der polnischen Küstenverteidigung.