Swinemünde

Außergewöhnliche Begegnung mit einem Raubtier: In Swinemünde wurde ein Wolf gesichtet. Das Tier wurde in der Nähe des Strandviertels gesehen. Anfangs wollte es niemand glauben, aber Einwohner der Stadt haben bei der Begegnung gleich auf den Auslöser gedrückt und einige Fotos vom Wolf in den sozialen Medien gepostet.

Bei dem Tier handelt es sich wahrscheinlich um jenes Tier, das auf der deutschen Seite von Usedom bereits gesehen wurde, unter anderem in Ahlbeck. Der Wolf ist jung und trägt kein Überwachungshalsband.

Wolf soll eingefangen werden

„Wir haben sofort Maßnahmen ergriffen und arbeiten mit Vertretern der Regionaldirektion für Umweltschutz zusammen, die die Situation überwacht. Zuständige Behörden arbeiten bereits in der Stadt und haben die Aufgabe, das Tier zu fangen. Der Wolf soll betäubt und von der Insel weg in ein geeignetes Revier gebracht werden“, informiert Swinemündes stellvertretender Präsident Paweł Sujka.

Der Wolf sorgte für großes Aufsehen in Swinemünde. Diese Raubtiere, die auch in Polen streng geschützt sind, wagten sich bislang nie in Küstenwälder. Auf der Insel Wollin wurde noch keins gesichtet. „Wölfe brauchen viel Freiraum und die Insel ist einfach zu klein für sie“, begründet Marek Dylawerski vom Wolliner-Nationalpark.

Wölfe gibt es hauptsächlich in den westlichen Teilen der Region - in der Drawa-Heide und dem Reservat „Świdwie“. In den Stepnica-Wäldern in der Nähe von Goleniów lebt seit einigen Jahren ein Wolfsrudel. Naturforscher schätzen die Zahl der Wölfe in Westpommern auf insgesamt etwa 70 Tiere. In den letzten Jahren ist die Population gewachsen. Es kommt zu Angriffen von Wölfen auf Hunde oder Zuchttiere.

Tierschützerin Beata Kastrau: Geht dem Wolf aus dem Weg

„Ein streunender Wolf stellt aber keine Bedrohung für Menschen dar, solange er in Ruhe gelassen wird“, betont Beata Kastrau von der Stiftung Animals Przystań Świnoujście. „Dennoch fordern wir alle auf, vorsichtig zu sein.“ Hunde sollten an der Leine gehalten und Katzen im Auge behalten werden. Laut Fachleuten ist der entdeckte Wolf verwirrt und verängstigt.

„In einer solchen Situation kann ein wildes Tier für Menschen gefährlich sein, nur um sich zu verteidigen“, so die Tierschützerin. Für sie erwecken manche der ins Internet gestellten Fotos und Filme den Eindruck einer „Aufnahme-Jagd“. „Geht dem Wolf aus dem Weg“, appelliert Beata Kastrau an die Swinemünder.

Von Radek Jagielski