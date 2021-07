Swinemünde hat deutlich weniger Touristen im Juli als normalerweise

Swinemünde

Die ersten Tage der Sommersaison waren für den Tourismus in Swinemünde eine Enttäuschung. Der Grund: nur wenige Touristen in der Kurstadt. Es sind wenige Reisebusse zu sehen und es werden auch nur wenige Touren organisiert. An den Fährüberfahrten gibt es keine großen Warteschlangen. Familien mit Kindern sind selten.

Dies bestätigt Cezary Siwek, Inhaber einer Lego-Ausstellung. „Wir haben gerade unsere Ausstellung eröffnet, sind zum ersten Mal in Swinemünde. Bisher sind kaum Familien mit Kindern unter unseren Kunden. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird“, sagt Siwek.

Auch Grenzverkehr deutlich weniger

Auf dem Grenzmarkt herrscht wenig Verkehr. Selbst die Durchfahrt entlang der normalerweise überfüllten Wojska-Polskiego-Straße verläuft reibungslos. Ähnlich ist es auf der Straße nach Ahlbeck. Trotz der laufenden Arbeiten an der Hauptstraße ist der Verkehr gering. Die Tourismusbranche hofft, dass sich die Situation nach dem 10. Juli verbessern wird. Es gibt viele Reservierungen, aber auch unbelegte Plätze. Derzeit liegt die durchschnittliche Auslastung in Hotels und Pensionen bei 60 bis 70 Prozent.

In Swinemünde sind die sonst so belebten Straßen und Plätze viel leerer als sonst im Juli. Quelle: Radek Jagielski

Bedenken gibt es hinsichtlich einer möglichen weiteren Sperrung aufgrund der „Delta“-Mutation. Swinemünder Unternehmer befürchten, dass eine mögliche Grenzschließung zu Polen ab Mitte August wieder möglich sein könnte. Dies wäre ein schwerer Schlag für die lokale Wirtschaft. Viele Unternehmer aus Swinemünde sagen, dass dies für sie die Insolvenz bedeuten würde. Einige haben sich entschieden, als Form eines Sonderangebots die Sommerpreisliste nicht einzuführen. Andere wiederum erhöhten aufgrund steigender Kosten ihre Preise. Am Montag hatten Unternehmer aus Swinemünde die Gelegenheit, eine Gruppe von Abgeordneten der Opposition zu treffen, die in die Stadt gekommen war, um unter anderem über die Probleme der Tourismusbranche zu sprechen.

Unternehmer klagen über zu geringe Unterstützung

„Es muss ein weiteres Schutzschild für Unternehmer vorbereitet werden“, betont Cezary Grabarczyk, ehemaliger Infrastrukturminister in der Regierung der Bürgerplattform (PO). Artur Lącki, Abgeordneter der Partei Bürgerplattform (PO) und Hotelier aus Rewal, erklärte, dass viele Unternehmer während der Pandemie enorme Verluste erlitten hätten. „Ich musste eine Investition abschließen, die Banken wollten mit mir nicht reden. Zum Glück hatte ich Immobilien im Besitz, die ich verkaufen konnte, um den Bau abzuschließen. Das Hotel ist geöffnet, aber es sind noch keine Gäste da“, sagte Lącki.

Auch die Unternehmen aus Swinemünde beklagten sich über zu geringe Unterstützung seitens der Kommunalverwaltung. Sie sind der Meinung, dass sie zumindest teilweise von der Grundsteuer und den Lizenzgebühren für den Verkauf von Alkohol befreit werden sollten. In anderen Städten ist eine solche Unterstützung eingeführt worden.

Von Radek Jagielski