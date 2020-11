Swinemünde

Viele Verkäufer von Blumen und Grablichtern in Swinemünde befanden sich in einer sehr schwierigen Situation. Aufgrund der Corona-Situation schloss die Regierung die Friedhöfe unerwartet kurz vor Allerheiligen.

Dies ist eine Zeit, in der Polen zahlreich die Gräber ihrer Verwandten besuchen. Jedes Jahr kaufen Händler dann riesige Mengen an Blumen und Grablichtern. Nach der Entscheidung, die Friedhöfe zu schließen, waren sie am Boden zerstört. Tausende von Blumen, meist schöne Chrysanthemen, drohten nun, im Müll zu landen. Es ist jedoch anders gekommen.

3500 Blumen kostenlos für die Bürger

In schwierigen Zeiten zeigten die Swinemünder Solidarität und kauften spontan Blumen von den Händlern. Sie wurden verwendet, um Balkone, Grünbereiche und Hausgärten zu dekorieren. Einige der Chrysanthemen wurden an Denkmälern in Swinemünde aufgestellt.

Weitere 3500 Blumen gingen kostenlos an die Einwohner, dank des Kaufes durch die Regierung als Entschädigung für die Händler. Einige Blumen dekorieren den Słowianski Platz anlässlich des Unabhängigkeitstages.

Von Radek Jagielski