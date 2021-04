Swinemünde

Vorsicht, sie werden gefilmt! Diese Offerte richtet Swinemünde neuerdings an jene, die ihre Zerstörungswut an Laternen und Co. auslassen oder ihren Abfall in die Landschaft kippen. Die Stadt hat einen neuen Weg gefunden, um Vandalismus und illegaler Müllentsorgung an öffentlichen Orten vorzubeugen.

Achtung, Fotofalle! Die Stadt setzt auf Kameras. Die ersten Fotofallen wurden im Chopin Park und an Orten installiert, an denen häufig Müll entsorgt wird, zum Beispiel an der Karsiborska Straße oder an der Wojska Polskiego Straße.

Laternen im Chopin-Park zerstört

„Im Chopin Park werden oft Laternen zerstört. An der Karsiborska-Straße dagegen gab es viele Meldungen wegen illegaler Müllentsorgung“, sagt Igor Urbaniak von der Stadtwache in Swinemünde. Bislang hat die Stadt zwei dieser Kameras gekauft. Sie sind mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Löst der aus, „schießt“ die Kamera automatisch Fotos und nimmt Videos auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere gekauft werden.

Fotofallen-Aktion zeigt Wirkung

„Die Installation ist sehr einfach und die Reichweite beträgt 50 bis 100 Meter“, erläutert Igor Urbaniak. „Die Fotos werden sofort in der Cloud gespeichert, auf die die Beamten der Stadtwache Zugriff haben.“ Bisher würden die Fotofallen gut funktionieren. Sie hätten schon rund ein Dutzend Fotos aufgenommen. Swinemünder halten die Anschaffung für eine gute Entscheidung. Allein die Information über die Aktion führte zu einer Verringerung der Fälle illegaler Müllentsorgung.

Neben der Anschaffung und Installation der Fotofallen plant die Stadt auch eine Ausweitung der kommunalen Überwachung. Anlass dafür geben wiederholte Vandalismus-Vorfälle auf der neuen Gesundheitspromenade. Derzeit gibt es eine Videoüberwachung nur zwei Promenaden und auf dem Dünen-Weg.

Von Radek Jagielski