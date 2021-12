Swinemünde nimmt erste Haltestelle für Pferdekutschen in Betrieb

Swinemünde

In Swinemünde wurde die erste professionelle Pferdekutschenstation in Betrieb genommen. Sie ist wahrscheinlich die einzige in der Region. Die komfortable Haltestelle mit schützendem Dach wurde in der Trentowskiego Straße im Küstenviertel gebaut - an der gleichen Stelle, wo Kutscher bislang immer gehalten haben. Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen, der Bauunternehmer muss nur noch zusätzliche Balken einbauen, die das Dach verstärken, damit es starker Schneelast standhält.

Stadt reagiert mit Stationsbau auf Kritik

Mit dem Bau der Pferdestation reagiert die Stadt auf Kritik und Appelle von Swinemündern und Tierschützern, die angemessene Bedingungen für die erschöpften Pferde forderten. Während der Sommersaison standen die Tiere viele Stunden in der Hitze. Jetzt haben sich die Bedingungen verbessert. Unter dem Unterstand können sechs Kutschen Platz finden. Es gibt eine Wasserentnahmestelle zum Tränken und zum Reinigen der Tiere.

Parallel zum Haltepunkt verläuft auf einer Seite ein Bürgersteig und auf der anderen Seite ein Radweg. Die Pferdekutschenstation kostete 147 000 Złoty, errichtet wurde sie im Zuge des Umbaus der Trentowskiego-Straße. Die Stadt plant bereits den Bau eines zweiten Haltepunktes für Kutschen am neuen Parkplatz in der Bałtycka-Straße.

Herbe Einbußen für Kutscher durch Corona

Die Swinemünder Kutscher, die hauptsächlich Touristen durch das Küstenviertel befördern, müssen herbe Einbußen quittieren. Durch Corona haben sie viele Kunden verloren, vor allem Touristen aus Deutschland. Ihnen war es zu verdanken, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Zudem müssen die Dienstleister mit wenig Pferdestärken weitere Einschränkungen hinnehmen.

Nach Änderungen in der Verkehrsorganisation dürfen Kutschen auf vielen Straßen der Stadt nicht mehr fahren und nur noch wenig befahrene Straßen nutzen. Viele Anwohner halten Pferdekutschen für überflüssig, deren Zeit längst vergangen sei und sie den Verkehr behindern. Es gibt auch Vorbehalte gegen das Aussehen einiger Kutschen und den Umgang mit den Pferden. Aktuell sind nur 19 Pferdekutschen in der Stadt zugelassen, früher waren es über 100.

Von Radek Jagielski