Swinemünde und Stettin: Häfen schlagen 2021 über 33 Millionen Tonnen Fracht um

Swinemünde/Stettin

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in den Häfen von Swinemünde und Stettin nicht gebremst. Beide Häfen können für 2021 erneut sehr gute Ergebnisse vorweisen. Im vergangenen Jahr haben die Häfen rund 33,2 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Im Vergleich zu 2020 fiel der Umschlag um 6,6 Prozent höher aus.

2021 machte Stückgut mit 55 Prozent den größten Umsatzanteil aus. Der Umschlag von Erz (12,2 Prozent) und Kohle (11,8 Prozent) verzeichnete ein zweistelliges Plus. Im Jahr 2021 liefen insgesamt 6756 Schiffe die Häfen von Stettin-Swinemünde an.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen, die wir jeden Tag in allen polnischen Häfen, aber auch auf der ganzen Welt haben, ein so beeindruckendes Ergebnis erzielen konnten“, betonte Krzysztof Urbas, Vorsitzender des Vorstandes der Seehäfen in Stettin und Swinemünde.

Zuwächse gab es auch beim Umschlag von Holz (um 14,3 Prozent), Stückgut (8,7 Prozent) und Treibstoff (6,2 Prozent). Auf einem leichten Minus stehen unter anderem Getreide und Container. „Bereits in zwei bis drei Jahren werden wir einen sehr dynamischen und qualitativen Sprung im Frachtumschlag sehen“, fügte Krzysztof Urbas hinzu.

Vertiefung des Fahrwassers und Erweiterung der Terminals

Der Hafen von Stettin wird an die Bedingungen angepasst, die sich nach der Vertiefung des Fahrwassers Swinemünde-Stettin auf eine Tiefe von 12,5 Metern ergeben werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollen durch das Stettiner Haff Einheiten mit einem Tiefgang von 11 Metern und mit einer Last von bis zu 50 000 Tonnen fahren können. In Swinemünde wird das LNG-Gasterminal erweitert und das Fährterminal für den intermodalen Transport angepasst. Der Bau eines neuen Parkplatzes für 278 Lkw wurde gerade abgeschlossen.

Für den geplanten Bau eines Containerterminals soll die Auswahl eines Investors in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Momentan wird mit drei Unternehmen ein sehr intensiver Dialog geführt. Mehrere Treffen haben bereits im Januar stattgefunden“, sagte Krzysztof Urbas.

Im vergangenen Jahr haben die Häfen in Danzig, Gdynia und Stettin-Swinemünde über 113 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, 9 Prozent mehr als 2020.

Von Radek Jagielski