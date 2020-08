Swinemünde oder die Kaiserbäder? Tausende Urlauber tummeln sich derzeit an der polnischen und deutschen Ostseeküste. Doch was zeichnet die jeweiligen Touristenhochburgen auf Usedom aus? Eines ist klar: Wer Jubel und Trubel sucht, wird an der Swinemünder Promenade fündig – trotz Corona-Einschränkungen.