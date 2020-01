Swinemünde

Legales Marihuana ist bereits in der polnischen Nachbarstadt Swinemünde erhältlich. Ein solches Geschäft mit Produkten auf Basis vom indischen Hanf wurde in der Nähe der Fährüberfahrt im Stadtzentrum eröffnet.

Interessanterweise sind auf die Verkaufsidee von Marihuana-Produkten mehrere Sportler gekommen. Alle trainieren Kampfkunst – denn sie verwenden die Hanfprodukte vor allem, um die Regeneration nach dem Training und nach Turnieren zu unterstützen und Verletzungen zu besser auszuheilen. Angesichts der hervorragenden Wirkung von medizinischem Marihuana beschlossen sie, ein Geschäft zu eröffnen. Im konservativen Polen ist das durchaus eine große Herausforderung. Denn viele Menschen verbinden Cannabis mit Drogen und Kriminalität. Nicht jeder weiß, dass bereits seit dem Jahr 2017 die Möglichkeit besteht, das sogenannte medizinische Marihuana zu kaufen. Es war das Ergebnis jahrelangen Drucks der medizinischen Gemeinschaft im benachbarten Polen.

Zuerst war Angst

„Natürlich hatten wir zuerst Angst. Als wir die erste Verkaufsstelle eröffnet haben, sind wir sofort zur Polizeistation gefahren. Dort waren bereits alle informiert. Zum Glück gab es bisher keine Zwischenfälle – und die Polizei war auch noch nicht bei uns. Darüber hinaus sind ältere Menschen eine große Gruppe unserer Kunden. Ihr Wissen über Hanföle ist viel größer als das der jungen Leute“, sagt Michał Ksepko, mehrfacher Medaillengewinner im brasilianischen Jiu-Jitsu.

Ohne narkotische Eigenschaften

Die Sportler betonen, dass Hanfprodukte absolut sicher sind und viele Verwendungszwecke haben, hauptsächlich als natürliche entzündungshemmende und antidepressive Präparate (Schlaflosigkeit, Stress). Sie sollen gut bei Haut- und Muskelerkrankungen sowie Krebs, Multipler Sklerose, Epilepsie, Parkinson, Huntington und Alzheimer helfen. In Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften enthalten sie kein psychoaktives Mittel. Dadurch hat Hanf keine narkotischen Eigenschaften, aber eine durchaus heilende Wirkung.

Produkt ohne Zusatzstoffe

„In unserem Laden haben wir reine Naturprodukte ohne Zusatzstoffe. Wir importieren Öle direkt vom Landwirt. Ich nehme regelmäßig an Wettbewerben teil und dank des Öls regeneriere ich mich besser. Hanfprodukte sind im Sport bereits weit verbreitet. Sie wurden sogar von meiner Mutter benutzt, als sie ein Schilddrüsenproblem hatte. Wir sind keine Scharlatane, und wir sagen niemandem, dass er die Einnahme von Medikamenten, die von einem Arzt verschrieben werden, einstellen sollte“, fügt Ksepko hinzu.

Die Sportler möchten, dass ihr Sortiment sehr vielfältig ist und bieten daher auch andere Naturprodukte an. Sie verkaufen natürlich keine Cannabisprodukte an Minderjährige. „Auf unseren Verpackungen befinden sich entsprechende Informationen“, versichert der Teilnehmer vom sogenannten Berserker-Team, Damian Adamowicz. Das Geschäft in Swinemünde wird von einem bekannten Sportler aus Swinemünde, Marcin Rabel, geführt, der einen schwarzen BJJ-Gürtel besitzt und Trainer in einem Kampfsportverein ist.

Von Radek Jagielski