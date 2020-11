Swinemünde will Polens Fahrradhauptstadt werden

Swinemünde

In Swinemünde sind Gesprächsrunden für Fahrradfahrer organisiert worden. Ziel ist herauszufinden, ob Swinemünde zur Fahrradhauptstadt Polens werden kann. Diese Frage jedenfalls haben die Organisatoren der Kampagne aufgeworfen.

Noch viel zu tun

Es gibt jedoch noch viel zu tun. Die Konsultationen fanden in Form einer Radrundfahrt statt, bei der die Vor- und Nachteile des Radfahrens auf beiden Seiten der Swine erörtert wurden.

Anzeige

Der erste Stopp der Radtour wurde an der Wybrzeże Władysława IV Straße eingeleget. Es wurde darauf hingewiesen, dass der vorhandene Radweg entlang der Konstytucji 3 Maja Straße nicht asphaltiert ist. Mitunter ist er viel zu schmal oder es fehlen Markierungen. Es ist nicht zu erkennen, wann der Radweg endet und wie man nach Erreichen der Fährüberfahrt weiter fahren sollte.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Die Radfahrer sind auch der Meinung, dass die Verkehrsführung entlang der Rybaki Straße ebenfalls geändert werden sollte, damit die Warteschlange zur Fähre diesen Abschnitt nicht stört.

Komplizierte Situation im Nordhafen

Die nächste Station der Radfahrer war der Nordhafen (Marina-Bereich). Elżbieta Jabłońska, Vorsitzende des Stadtrats, argumentierte, dass hier keine weiteren Appartements gebaut werden sollten. Sie wurde von Wiesław Góreczny, einem anderen Stadtrat unterstützt. Er wies auch auf die Nutzung der Gebiete in der Nähe des Yachthafens hin. „Wohnwagen können doch nicht in der ganzen Stadt rumstehen und Parkplätze blockieren. Schließlich können sie gegen eine angemessene Gebühr am Nordhafen parken“, argumentierte Góreczny.

Kann Swinemünde zur Fahrradhauptstadt Polens werden? Zwischenstation der Teilnehmer an der Tour am Ford West. Quelle: Radek Jagielski

Die Teilnehmer der Konsultationen wiesen darauf hin, dass sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite des Nordhafens geeignete Bereiche für die Schaffung eines freundlichen städtischen Raums vorhanden sind. Die Radfahrer verbrachten etwas mehr Zeit am Fort West. Das lag daran, dass die Entlastung der Bolesława Chrobrego Straße und somit ein Umbau der Jachtowa Straße für Konflikte sorgt.

Bäume fallen für Straßenbau

Während des Umbaus sollen etliche Bäume gefällt werden. Andererseits gibt es zum Ausbau keine Alternativen. Der ehemalige Sanitäter Leszek Waga betonte, dass die Investition auch aus Sicherheitsgründen notwendig sei. „Der Zugang zum Strand ist derzeit sehr schwierig. Die Bolesława Chrobrego Straße ist in der Saison überfüllt und die Bolesława Krzywoustego Straße ist in einem bedauerlichen Zustand “, sagte Waga.

Verkehrsführung auf Promenade verbesserungswürdig

Die Konsultationen endeten an der Gesundheitspromenade. Radfahrer wiesen darauf hin, dass es notwendig sei, während der Fahrt auf der Promenade ständig abzusteigen. Ihrer Meinung nach müssten Linien gezogen oder Verkehrszeichen anders angeordnet werden. Es wurde betont, dass in der Stadt daran gearbeitet werden sollte, Fahrradrouten miteinander zu verbinden und den Autoverkehr innerhalb der Promenade zu begrenzen. Hierfür werden mehrstöckige Pufferparkplätze benötigt. Die nächsten Konsultationen sind im Frühjahr 2021 geplant.

Lesen Sie auch

Von Radek Jagielski