Swinemünde

Ein gelb-blaues Banner wird durch Swinemünde getragen: Mit einer selbstgenähten Flagge der Ukraine im XXL-Format demonstrierten Einwohner und Ukrainer, die in der Stadt leben und arbeiten, vor dem Hotel Kaiser’s Garten gegen die Aggression Russlands und für Frieden im Nachbarland demonstriert und ihre Solidarität mit den Nachbarn bekundet.

„Wir wollen zeigen, dass wir zusammen halten“

„In den letzten Tagen sind alle Augen nach Osten gerichtet. Insbesondere die unserer Freunde, deren Familien und Verwandte in der Ukraine geblieben sind. In einer Geste der Solidarität erheben wir einen symbolischen Einspruch gegen die jüngsten Meldungen von der russisch-ukrainischen Grenze. Wir tun dies als Geste der Unterstützung für unsere Mitarbeiter aus der Ukraine sowie deren Familien, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten. Wir wollen damit zeigen, dass wir zusammenhalten und dass sie unsere Freunde sind“, sagte Joanna Pender, die Leiterin des Hotels Kaiser’s Garten.

Die riesige Flagge wurde vom Hotelpersonal selbst hergestellt. „Wir haben 86 laufende Meter Material dafür bestellt. Die Mutter unserer Mitarbeiterin von der Rezeption hat uns beim Nähen geholfen “, fügte Joanna Pender hinzu.

Swinemünde bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen vor

Fast 500 ukrainische Bürger leben und arbeiten auf den Inseln, sowohl auf der polnischen als auch auf der deutschen Seite Usedoms. Ohne sie kann sich niemand den reibungslosen Betrieb von Hotels, Restaurants oder Geschäften vorstellen. Einige haben in Swinemünde Familien gegründet, haben Kinder und Freunde. Hier ist ihr neues Zuhause. Im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands beschlossen Einwohner von Swinemünde, der Ukraine ihre Unterstützung zu zeigen. Deshalb gingen sie am Dienstag auf die Straße, wo Polen und Ukrainer Schulter an Schulter die riesige Flagge der Ukraine trugen.

Indes bereitet sich Swinemünde auch auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. „Für den Anfang haben wir 30 Plätze in einem der Swinemünder Hotels vorbereitet. Bei Bedarf kann die Zahl der Plätze und Objekte für Bedürftige schnell erweitert werden“, sagt Jarosław Jaz, Pressesprecher der Stadtverwaltung.

Von Radek Jagielski