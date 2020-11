Swinemünde

Die Tourismusbranche in Swinemünde ist geschockt. Niemand hat einen so raschen Anstieg der Covid-19-Infektionen und die damit verbundenen Beschränkungen erwartet. Regierungsvertreter sprechen immer häufiger von einem weiteren Lockdown in den kommenden Tagen.

In der Stadt sind nur noch wenige Touristen. Die Hotels sind noch geöffnet, aber niemand weiß, wie lange noch. Viele Unternehmer sind davon überzeugt, dass sie ohne staatliche Hilfen Bankrott gehen werden.

Verdopplung der Arbeitslosigkeit befürchtet

Hanna Mojsiuk, Vorsitzende der Nordhandelskammer in Westpommern: „Wenn wir jetzt nichts tun, wird sich die Zahl der Arbeitslosen verdoppeln, Bürogebäude werden leer stehen.“

Unternehmer Mirosław Sobczyk fürchtet sogar, dass 50 Prozent der kleinen Betriebe der Branche vom Markt verschwinden, wenn sie keine weiteren staatlichen Beihilfen erhalten. In Swinemünde, wo viele Menschen vom Tourismus leben, kann sich ein weiterer Lockdown als Katastrophe herausstellen. Nur wenige glauben noch an eine staatliche Unterstützung, da allgemein bekannt ist, dass die Staatskasse leer ist.

Michał Faligowski, Inhaber des Reisebüros „erlebnispolen.de“ sagt: „Wenn ein Hotel noch geöffnet hat, dann wahrscheinlich nur noch mit letzter Kraft.“

Reservierungen werden storniert

Jan Wróblewski von der Hotelkette Zdrojova Invest & Hotels, zu der auch das Radisson Blu Resort in Swinemünde gehört, sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Inzwischen kommen ohnehin keine Touristen mehr nach Polen. Nach der Einführung der Quarantäne-Pflicht wurden Reservierungen storniert.

Joanna Rakowska vom Hotel Irys in Swinemünde: „Gäste, die bis Montag oder bis zum nächsten Wochenende gebucht haben, sind noch geblieben. Reservierungen über booking.com aus Deutschland werden alle storniert.“ Sie denkt, dass das Hotel noch bis Mitte November geöffnet hat und dann schließt.

