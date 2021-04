Swinemünde

Die Situation auf der Covid-Station des Swinemünder Krankenhauses ist schwierig, aber stabil. Alle acht Betten für schwerkranke Coronavirus-Patienten sind besetzt. Weitere vier sind der Patientenbeobachtung gewidmet, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Krankenhaus in Swinemünde verfügt außerdem über 16 Beatmungsgeräte. Wenn sich die epidemische Situation in Westpommern erheblich verschlechtert, können Personen, die einen Krankenhausaufenthalt benötigen, in ein vorübergehendes Krankenhaus in Stettin überwiesen werden.

Aufgrund der Zunahme von Infektionen in Polen wurde in Swinemünde eine Isolierstation für Quarantänezwecke wiedereröffnet. Eine solche Station entstand im Sanatorium „Trzygłów“. Das Swinemünder Krankenhaus kann auch die Bettenanzahl für Covid-19-Infizierte erhöhen.

„Seit einigen Wochen beobachten wir immer mehr jüngere Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden. Unsere Ärzte helfen sowohl Senioren als auch 50-Jährigen, 40-Jährigen und 30-Jährigen. Die jüngste Person, die sich derzeit auf unserer Station aufhält, ist 28 Jahre alt “, erklärt Dorota Konkolewska, Vorstandsvorsitzende des Krankenhauses in Swinemünde.

Es kam vor, dass Patienten aus anderen Städten ins Swinemünder Krankenhaus eingeliefert wurden. Derzeit werden einige der Infizierten aus der ganzen Region in ein vorübergehendes Krankenhaus in Stettin gebracht. Zur Unterstützung wurden auch zwei Krankenschwestern aus Swinemünde dort bereitgestellt. Die Chefin versichert, dass das Krankenhaus auf eine erhöhte Zahl von Infizierten vorbereitet ist.

Neue Covid-Plätze auf der Inneren

„Wir gingen davon aus, dass die Epidemie mit der Zeit schwieriger wird und dass mehr Patienten unsere Hilfe benötigen werden. Kürzlich haben sich acht neue Anästhesisten unserem Team angeschlossen. Wir sind auch bereit, neue Covid-Plätze auf der Station für Innere Medizin zu schaffen. Es werden 30 Betten sein. Die internistische Station wird dann woanders verlegt und auf acht Betten begrenzt. Patienten werden nur im Notfall aufgenommen“, so Dorota Konkolewska.

Mehr als 78 Krankenhausangestellte waren mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen wurde das Personal geimpft. Aktuell gibt es keine Fälle. Die Situation bei der Lieferung von Impfstoffen hat sich ebenfalls verbessert. Noch in dieser Woche sollen 150 Impfdosen von Pfizer, Anfang April werden 100 AstraZeneca-Impfdosen im Swinemünder Krankenhaus erwartet. Insgesamt wurden bislang im Krankenhaus 2811 Personen geimpft, darunter 1738 mit zwei Dosen. Die verbleibenden Impfpunkte in Swinemünde impfen etwa 120 Menschen pro Woche.

Von Radek Jagielski