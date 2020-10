Swinemünder Krankenhaus kauft Kabinen zur Desinfektion

Swinemünde

Das Krankenhaus in Swinemünde verschärft im Zusammenhang mit der Corona-Krise seine Sicherheitsmaßnahmen. Die Einrichtung hat jetzt zwei spezielle Desinfektionskabinen gekauft. Sie sollen dem Schutz der Mitarbeiter und Patienten dienen.

Die Geräte kosteten 50 000 Złoty. In den Kammern können Menschen dekontaminiert werden. Dorota Konkolewska, Direktorin des Krankenhauses: „Die Kabinen sind vor allem für das Personal der Notaufnahme und die Sanitäter bestimmt.“

Kabinen beschleunigen Desinfektionsprozess

In die Notaufnahme kommen Patienten, bei denen eine Infektion mit dem Corona-Virus diagnostiziert wurde. Derzeit trägt das Krankenhauspersonal zusätzliche Schutzkleidung. Später lassen die Mediziner die Kleidung in der Luftschleuse und gehen unter die Dusche. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Kabinen beschleunigen den Prozess erheblich.

Von Radek Jagielski