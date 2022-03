Wenn der Swine-Tunnel fertig ist, gibt es deutlich mehr Verkehr in der Stadt. Die Stadt steuert gegen – mit einem modernen Umsteigeknotenpunkt. Außerdem sind Parkplätze und eine Fußgängerbrücke geplant. Das Vorhaben wird am Bahnhof im Stadtteil Warszów (Insel Wollin) umgesetzt.

