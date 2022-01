Swinemünder mit großem Herz für kleine Patienten

Swinemünde

In Swinemünde sind immer mehr der symbolischen roten Herzen zu sehen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass das 30. Finale des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe (Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy, abgekürzt: WOSP) näher rückt. Hinter diesem für Deutsche etwas seltsam anmutenden Namen steckt eine große nichtstaatliche Wohltätigkeitsorganisation in Polen, die seit Jahren die größte Spendenaktion des Landes organisiert.

In Swinemünde haben bereits mehrere WOSP-Veranstaltungen begonnen. Das große Finale ist für Sonntag, den 30. Januar, geplant. Dieses Mal wird das gesammelte Geld für die Sicherung der höchsten Standards in der Diagnostik und Behandlung des Sehvermögens bei Kindern gewährleistet.

Rote Herzen für die Spender

In der Swinemünder WOSP-Zentrale laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Kürzlich wurde die Registrierung von Freiwilligen abgeschlossen, die auf den Straßen der Stadt Geld in Spendendosen sammeln werden. Insgesamt 167 Freiwillige haben sich gemeldet. Sie sollen Mundschutz und Handschuhe tragen, Desinfektionsmittel und natürlich rote Herzen für die Spender dabeihaben. Jeder Zloty, Groschen oder Euro zählt. Die Währung und Summe spielen keine Rolle, wichtig ist die Hilfsbereitschaft.

Allerdings gibt es etwas weniger freiwillige Spendensammler als in den Vorjahren. Für Agnieszka Krawczyk, die Leiterin der Swinemünder WOSP-Zentrale, ist das nicht verwunderlich. Die Corona-Pandemie mache allen das Leben schwer, auch dem Großen Orchester der Weihnachtshilfe. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten Angst, sich mit dem Virus anzustecken.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, seien der traditionelle Wohltätigkeitsball abgesagt und alle Veranstaltungen ins Freie verlegt worden. „Wir sind uns bewusst, dass die Bevölkerung Angst vor Corona hat. Aufgrund der Pandemie kommen wir später auf den Ball zurück. Aber die Versteigerung zertifizierter Silber- und Goldherzen des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe wird definitiv stattfinden – am 28. Januar um 17 Uhr im Hampton by Hilton Hotel“, versichert Agnieszka Krawczyk.

Blutspendeaktion als Unterstützung

Zahlreiche Institutionen und Organisationen aus Swinemünde schlossen sich der Aktion des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe an. In einer Blutspendestation kann jeder, der will, Blut spenden. 184 Personen haben bereits bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt mehr als 80 Liter Blut gespendet.

In der Galerie für zeitgenössische Kunst „Miejsce Sztuki 44“ in der Armii-Krajowej-Straße ist bis zum 30. Januar die Ausstellung „30 Jahre des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe auf den Inseln“ zu sehen. Vom 24. bis 28. Januar kann sich jeder gegen eine Spende medizinischen Grunduntersuchungen auf den Fähren und im Labor des Swinemünder Krankenhauses unterziehen. Des Weiteren sind auf der Freilichtbühne Konzerte von Künstlern aus ganz Polen geplant.

Feuerwerk als finaler Höhepunkt

Den Höhepunkt des Finales bildet traditionell das „Licht zum Himmel“ – eine Feuerwerksshow. Am 30. Januar erfolgt nach 19 Uhr zunächst vom Mickiewicz-Platz aus zum Nordhafen eine feierliche Ausfahrt mit den Bewohnern und Organisatoren der Veranstaltung. Pünktlich um 20 Uhr wird dann dort, wie in ganz Polen, das „Licht zum Himmel“ in bunten Farben erleuchten.

Im vergangenen Jahr, bei der 29. Auflage der größten Wohltätigkeitsveranstaltung des Landes, haben die Insulaner erneut gezeigt, dass sie ein großes Herz haben. Fast 125 000 Zloty kamen bei der Spendenaktion in Swinemünde für die Hals-Nasen-Ohren-Abteilungen und die Kopfdiagnostik von Kindern zusammen.

Von Radek Jagielski