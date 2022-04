Swinemünde

Es war ein sehr erfolgreiches 30. Finale des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe – der größten Wohltätigkeitsveranstaltung in Polen. Die Zentrale des Orchesters in Swinemünde fasste das Sammlungsergebnis der Januar-Veranstaltung zusammen. Wie sich herausstellte, erwiesen sich die Swinemünder und Touristen als äußerst großzügig.

Während der Sammelaktion wurden fast 200.000 Złoty gespendet! Das ist ein wirklich gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das Finale wegen Corona unter strengen Hygienebeschränkungen stattfand. Außerdem spendeten 283 Personen fast 128 Liter Blut.

„Ich freue mich, dass es neue, junge ehrenamtliche Blutspender im Alter von 18 oder 19 Jahren gibt“, sagte Marek Niewiarowski von der Swinemünder Sammelzentrale in einer Zusammenfassung der Aktion.

Insgesamt gingen über 224 Millonen Złoty auf das Hauptkonto des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe. Das gespendete Geld wird Kinderaugenkliniken unterstützen. Während der Zusammenfassung des Finales in Swinemünde wurden Personen und Sponsoren ausgezeichnet, die an der Organisation der Veranstaltung beteiligt waren. Dank des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe hat das Krankenhaus in Swinemünde bereits etliche moderne Spezialgeräte zur Diagnose von Patienten erhalten.

Von Radek Jagielski