Swinemünder wollen geflüchtete Ukrainer in den Arbeitsmarkt integrieren 

Swinemünde

Die Stadt Swinemünde will mit Hilfe ukrainischer Flüchtlinge die Krise auf dem lokalen Arbeitsmarkt abschwächen. Viele Swinemünder arbeiten seit vielen Jahren in Deutschland. Die Lücke zu füllen, ist schwierig – besonders in der Gastronomie, Hotellerie, Industrie und im Handel. In der Stadt wird derzeit versucht, die Flüchtlinge für den lokalen Arbeitsmarkt zu nutzen. Probleme sind jedoch der Wohnungsmangel, die Kinderbetreuung sowie die Sprachbarriere.

Barbara Michalska, stellvertretende Stadt-Präsidentin von Swinemünde: „Einige Ukrainer leben jetzt seit fast einem Monat bei uns. Es sind junge Menschen, meist Frauen mit Kindern, die sich nach einer Arbeit umschauen. Und die können sie bei uns finden.“ Lilia Kotsiuba-Tkach, Bevollmächtigte für die Ukrainer, ergänzt: „Der erste Stress ist vorbei, die Menschen haben ihren Schock überwunden und wollen arbeiten. Die größten Probleme gibt es bei der Wohnungssuche und der Betreuung von kleinen Kindern.“

Geflüchtete beginnen in der Gastronomie

Einige Flüchtlinge haben allerdings bereits angefangen zu arbeiten – hauptsächlich in der Gastronomie und Hotellerie. Andere verdienen mit Gelegenheitsjobs Geld. Organisiert werden Selbsthilfegruppen, um die Betreuung von Kindern zu ermöglichen. Ziel sei es, so Michalska, die Ukrainer in Swinemünde zu halten, und nicht in andere europäische Länder abwandern zu lassen.

Unterkünfte werden benötigt

Auch Unternehmer aus der Region, die zu Beginn der Tourismussaison intensiv nach neuen Mitarbeitern suchen, sind von der Notwendigkeit überzeugt, zumindest einen Teil der Flüchtlinge in Swinemünde zu halten. Piotr Kośmider von der Zweigstelle der Nordhandelskammer in Swinemünde: „Wir können helfen, einige der Probleme zu lösen, und sind entschlossen, Mitarbeiter einzustellen. Deshalb sorgen wir, soweit wie möglich, für Unterkünfte, organisieren Transporte zum Arbeitsplatz und helfen bei der Eingewöhnung.“

Hilfe bei der Arbeitssuche bietet das Bezirksarbeitsamt in Swinemünde an. Auf der Website sind die wichtigsten Informationen bereits ins Ukrainische übersetzt. Ukrainische Bürger können alle Dienstleistungen und Instrumente des Arbeitsmarktes nutzen, insbesondere Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Praktika und Berufsausbildung.

Viele Arbeitskräfte werden in Swinemünde benötigt

Justyna Tyszkiewicz, Leiterin des Bezirksarbeitsamts in Swinemünde: „Wir stellen Dolmetscher zur Verfügung und erfassen den Bedarf der Arbeitgeber. Sprachkurse werden vorbereitet. Der Arbeitsmarkt in Swinemünde ist aufnahmebereit.“ Besonders gefragt seien unter anderem Küchenhilfen, Kellner, Zimmermädchen, Rezeptionisten, Verkäufer, Warenaufbereiter, Maurer und Reinigungskräfte.

Tyszkiewicz fügt hinzu: „Seit einigen Jahren beobachten wir, dass immer mehr Arbeitgeber bereit sind, Ausländer einzustellen, insbesondere vor der Sommersaison. Wir planen für Ende April eine Jobmesse.“

Ende März dieses Jahres waren beim Arbeitsamt in Swinemünde 569 Arbeitslose gemeldet. Dem gegenüber standen 134 Stellenangebote. Diese Zahlen spiegeln jedoch nicht das vollständige Bild des Arbeitsmarktes wider. Viele Menschen suchen auch auf eigene Faust nach einer Beschäftigung.

Von Radek Jagielski